République Démocratique du Congo Plan de Réponse Humanitaire 2022 (janvier 2022)

Avant-propos du Coordonnateur humanitaire

Il y a trois ans quand je suis arrivé en République démocratique du Congo (RDC), je découvrais un pays fascinant en raison de son énorme potentiel humain et matériel, mais aussi du fait de ses ressources naturelles et minières abondantes et variées. Toutefois, en ma qualité de Coordonnateur humanitaire, j’ai dû faire face à l’une des crises humanitaires les plus graves au monde, mais qui malgré ses vingt-cinq ans d’existence semble souvent oubliée ou mal comprise.

En trois ans, j’ai été le témoin des souffrances d'une population impuissante face à cette crise humanitaire aiguë et complexe. J’ai discuté avec des enfants démobilisés qui rêvent d’aller à l’école, j’ai rencontré des femmes meurtries dans leur chair et dans leur être par les violences sexuelles qu’elles ont subies, j’ai vu trop de gens fuir leurs maisons et communautés et vivre dans un dénuement total dormant à même le sol, sans ressources, sans eau potable.

Sur le plan humanitaire, 2021, tout comme les années qui l’ont précédée, a été une année difficile pour la population de la RDC. Les civils continuent de payer un lourd tribut à cause des conflits multiformes qui entraînent des déplacements forcés généralisés ainsi que des violations du droit international humanitaire et des droits de l'Homme. Près de 5,6 millions de personnes sont déplacées à l'intérieur du pays, ce qui fait de la RDC le pays avec le plus grand nombre de personnes déplacées sur le continent africain.

L’insécurité alimentaire dans le pays est tout aussi inquiétante. Selon l’analyse utilisant le cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (Integrated Phase Classification - IPC), plus de 27 millions de personnes sont actuellement confrontées à une insécurité alimentaire sévère et aiguë – un record mondial.

En dépit de diverses contraintes, notamment les difficultés d’accès des équipes aux zones affectées, l'insécurité et les obstacles bureaucratiques, la communauté humanitaire est restée très active en 2021. Elle a fourni une assistance multisectorielle à plus de sept millions de Congolais. Ce qui a été réalisé malgré une tendance inquiétante de réduction du financement de l'action humanitaire : en effet, le plan de réponse humanitaire 2021 pour la RDC n’a été financé qu'à 37%, alors que la moyenne mondiale est de 59%. En 2022, le pays devra encore faire face à des besoins humanitaires aigus. Il ressort de l’analyse des besoins humanitaires que 27 millions de personnes auront besoin d’une assistance humanitaire en 2022.

Cette situation est due notamment à l'intensification des conflits dans l’Est du pays. Une situation qui a poussé des milliers de ménages à se déplacer et a notamment conduit à la détérioration de la situation de sécurité alimentaire.

Notre stratégie de réponse humanitaire pour 2022, en soutien au Gouvernement, s’articulera autour de deux objectifs clés : la réponse aux besoins vitaux des personnes affectées par la crise et l’amélioration de leurs conditions de vie. Cette assistance visera à sauver des vies et à préserver la dignité humaine tout en assurant un accès aux services sociaux de base aux communautés. La protection et la redevabilité auprès des populations affectées sera placée au cœur de nos interventions.

Nous continuerons aussi à renforcer les liens avec les actions de relèvement, de développement et de paix, notamment dans le cadre du Nexus HumanitairePaix-Développement, qui devraient être financées par d’autres mécanismes que le Plan de réponse humanitaire afin de maximiser la complémentarité de nos interventions et des financements. Pour répondre aux besoins humanitaires prioritaires de 8,8 millions de personnes, 1,88 milliards de dollars US sont nécessaires. L'assistance humanitaire reste vitale pour les femmes, les hommes et les enfants congolais. En 2022, la RDC aura besoin de la générosité renouvelée de tous. Au nom de ces personnes, j’exhorte les donateurs à soutenir le Plan de Réponse Humanitaire (PRH) 2022. Chaque contribution donnée à la RDC apporte un changement positif dans la vie des Congolais. Continuez à soutenir les populations de la RDC.

Je tiens à exprimer ma reconnaissance au Gouvernement congolais, aux communautés locales, aux partenaires humanitaires, ainsi qu’aux bailleurs de fonds pour leur engagement et leur soutien sans faille pour fournir une assistance vitale aux Congolaises et Congolais les plus vulnérables. Tous ensemble en 2022, nous allons faire en sorte que l'aide humanitaire atteigne ceux qui en ont le plus besoin. Nous allons aussi nous assurer que des activités de plus long terme puissent permettre à la population de se développer et de prospérer dans un climat de paix.

Je vous remercie,

David McLachlan-Karr