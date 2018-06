République Démocratique du Congo : Perspectives sur la sécurité alimentaire, Juin à Janvier 2019

Situation de la sécurité alimentaire préoccupante suite aux conflits multiformes et aux aléas climatiques

MESSAGES CLÉS

• La persistance des déplacements des populations dus à l’activisme des groupes armés, aux opérations militaires en cours et aux violences intercommunautaires dans le Nord Kivu, le Tanganyika, le Kasaï Central et l’Ituri, affecte énormément l’accès des populations à leurs moyens d’existence. On compte à ce jour près de772 052 congolais refugiés dans les pays voisins dont 104 351 au cours des 5 premiers mois de cette année. A ces chiffres s’ajoutent les 4,49 millions des déplacés internes déjà identifiés à travers le pays.

• Ce mois de juin marque le début de récolte des principaux produits de consommation pour la saison B dans le Nord-est et le Centre-est de la RDC. Etant donné les anomalies enregistrées sur la pluviométrie en cours de saison et les nouveaux déplacements des populations en zones de crise et dans la même période, les récoltes actuelles sont estimées être en dessous de la moyenne avec une faible durée de stocks.

• Cependant, compte tenu du niveau relativement faible des stocks suite aux conflits et inondations connus dans les zones de production, la disponibilité des aliments sur les marchés sera réduite et les prix pourraient augmenter pendant la période de soudure qui sera précoce et débuterait en début août. Pendant cette période, le volume des importations dans les pays voisins sera déterminant