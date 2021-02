République démocratique du Congo : Perspectives sur la sécurité alimentaire - Février à septembre 2021

Amélioration de l’accès alimentaire des ménages en cette période de récolte de la saison A

MESSAGES CLÉS

• En cette période de récoltes de la saison A, depuis la midécembre, malgré des récoltes en dessous de la normale, les ménages améliorent leur consommation alimentaire et dépendent actuellement de leur propre production. Cette amélioration pourra ainsi soutenir la stabilité des prix et permettre un fonctionnement soutenu des marchés locaux et une réduction de la demande en produits de base importés.

• En l’absence de toute confirmation du nouveau variant du COVID 19 en RDC, selon les chiffres du gouvernement, l’augmentation à ce jour du taux de létalité et du nombre de cas testés positifs respectivement de 3 % et 20 % laisse croire à l’évolution possible du virus. La RDC qui compte déjà 23.889 cas positifs au COVID-19, soit 40,2 % de plus depuis les deux derniers mois, pourra donc faire face à une nouvelle vague de contamination et s’attendre au renforcement éventuel des mesures de restrictions en vigueur.

• Dans un contexte de récoltes inférieures à la normale et des ménages faisant face aux effets des dernières inondations, et malgré la relative accalmie observée dans certaines zones de conflits, certaines régions du pays resteront en phase de crise (Phase 3 de l’IPC), notamment dans l’est et dans le Kasaï. En revanche, le centre-est et sud-est, avec des territoires ayant connu une campagne agricole complète seront en situation de stress (Phase 2 de L’IPC). Les zones du Nord seront-elles en phase minimale (Phase 1 de l’IPC)