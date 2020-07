République démocratique du Congo : Perspectives sur la sécurité alimentaire - Juin 2020 à Janvier 2021

Récoltes incertaines en saison B au nord-est et centre-est dans un contexte de crises multiformes

MESSAGES CLÉS

• Le mois de juin marque le début des principales récoltes pour la saison B dans le nord-est et centre-est de la RDC. On s’attend à une production agricole inférieure à la normale du fait des effets conjugués des perturbations climatiques marquées par des fortes inondations dans le centre-est, de l’insécurité et des effets des restrictions en lien avec COVID19.

• En dépit des mesures restrictives prises par le gouvernement de la RDC pour limiter la contamination à grande échelle de COVID-19 à travers le pays, sa progression alarmante déjà dans les 13 provinces déjà touchées en trois mois, sur les 26 que compte le pays, reste préoccupante. On compte à ce jour, 7 039 cas confirmés avec un taux de létalité de 2,4 pourcents. Ces mesures ont produit des effets non négligeables impactant les moyens d’existence des ménages qui se voient limiter dans leurs mouvements.

• Depuis avril 2020, les pluies torrentielles qui se sont déversées sur Uvira et dans la région, ont occasionné des inondations et d’importants dégâts matériels. Selon OCHA, plus de 500 000 personnes sont affectées par ces inondations avec des risques sévères d’insécurité alimentaire parce qu’ayant perdu la quasi-totalité de leurs réserves de nourriture et leurs moyens de subsistance. Malgré les efforts des humanitaires avec des plans de réponse faiblement financés à ce jour, (12 pourcents selon OCHA), on pourrait s’attendre à une détérioration certaine de la situation d’urgence actuelle dans cette partie du pays.

• Pendant qu’on s’attendait à la déclaration de la fin de l’épidémie d’Ebola en RDC, une nouvelle apparition venait d’être déclarée dans la province de l’Equateur à Mbandaka et Bikoro. Cette onzième épidémie qui a déjà fait 6 victimes et qui s’ajoute à COVID-19, pourrait produire des effets négatifs sur la qualité de la vie et la sécurité alimentaire des ménages dans cette province considérée comme grenier de la ville de Kinshasa. Cette situation pourrait s’empirer durant cette période de soudure et d’expansion de la pandémie à COVID-19 et nécessite une intervention rapide pour limiter sa propagation dans les régions voisines.

• Entre juin et septembre 2020 les provinces de forte insécurité, déplacement, ou ayant connu des catastrophes naturelles (Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, Tanganyika, Kasaï, et Kasaï Central) resteront en Crise (Phase 3 de l’IPC) à la suite des chocs de ces crises sur les moyens d’existence de ménages, pendant que le reste des provinces dans l’est du pays seront en situation de Stress (Phase 2 de l’IPC) et les provinces du nord restent en Minimal (Phase 1 de l’IPC). Entre octobre 2020 et janvier 2021, le territoire du Djugu en Province d’Ituri, qui aura accusé une carence alimentaire significative et aura épuisé leurs stratégies de crise pourront évoluer en situation d’Urgence (Phase 4 de l’IPC), tandis que les autres zones de conflits et gros déplacement (Sud-Kivu, Nord-Kivu, Tanganyika, Ituri, Kasaï, et Kasaï Central) resteront en situation de Crise (Phase 3 de l’IPC). Les régions plus stables des provinces seront en Stress (Phase 2 de l’IPC) et les provinces du nord restent en Minimal (Phase 1 de l’IPC).