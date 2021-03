République démocratique du Congo : Note d’informations – Résurgence de l’épidémie de la maladie à virus Ebola au Nord-Kivu (09 Mars 2021, rapport #7)

CHIFFRES ET FAITS MARQUANTS

Quatre nouveaux acteurs humanitaires à Butembo pour appuyer la riposte

Renforcement des capacités des structures sanitaires

Les autorités sanitaires de l’Ituri renforcent la surveillance dans le territoire de Mambasa

STATISTIQUES DEPUIS LE DEBUT DE L’EPIDEMIE

11

cas confirmés dont 4 décès

5

patients confirmés suivis au CTE

2

guéris

6

aires de santé touchées, dans 4 zones de santé

1197

échantillons analysés depuis le début de l’épidémie

1211

personnes vaccinées

APERCU DE LA SITUATION

Les organisations MSF France, Save the Children, IRC et HEAL Africa se sont engagées à appuyer les efforts du Ministère provincial de la santé ainsi que des autres partenaires humanitaires engagés dans la riposte à la maladie à virus Ebola.

MSF s’engage ainsi à renforcer les capacités d’isolement, assurer la formation et l’accompagnement du personnel médical dans les hôpitaux de Kitatumba et Matanda au niveau des zones de santé respectives de Katwa et Butembo. L’ONG va également assurer la dotation en intrants et en matériels médicaux pour renforcer les soins dans ces deux zones de santé. Elle compte également soutenir la fidélisation des cas contacts à haut risque à travers une assistance alimentaire.

Les trois autres organisations sont en discussion avec le Ministère provincial de la santé ainsi que la coordination de la riposte pour déterminer les types d’interventions qu’elles pourraient soutenir, sur la base des lacunes (gaps) identifiées par les commissions.

Les acteurs de la riposte se sont réunis à Butembo le 8 mars pour discuter des activités en cours dans les zones de santé affectées par l’épidémie afin d’identifier les lacunes (gaps) et trouver les solutions intégrées et collectives qui permettront de les combler. Cette initiative, facilitée par OCHA, a permis d’identifier les sujets clés liés à la riposte, notamment le suivi et la fidélisation des contacts, la mise en place et le renforcement des structures d’isolation des formations sanitaires, l’engagement communautaire, la localisation de la réponse, la protection contre l'exploitation et les abus sexuels et le renforcement du monitoring de la riposte.

Depuis le début de l’épidémie, les autorités sanitaires de l’Ituri ont également accentué leurs efforts dans la surveillance au niveau du territoire de Mambasa, particulièrement dans la zone de santé de Mandima où des alertes ont été remontées et investiguées.