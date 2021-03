République démocratique du Congo : Note d’informations – Résurgence de l’épidémie de la maladie à virus Ebola au Nord-Kivu (05 Mars 2021, rapport #6)

STATISTIQUES DEPUIS LE DEBUT DE L’EPIDEMIE

11 cas confirmés

4 décès confirmés

695 contacts à suivre

2 guéris

6 aires de santé touchées, réparties sur 4 ZS

36,36 % taux de létalité

APERCU DE LA SITUATION

Depuis le premier cas confirmé le 6 février, la résurgence de la MVE a fait dix autres malades, dont quatre sont décédés et deux guéris. Deux membres du personnel de santé ont été contaminés.

Le 3 mars, le Ministre Provincial de la Santé a présidé une cérémonie pour décharger les deux premiers guéris du CTE de Katwa dans la ville de Butembo. A cette occasion, la commission psychosociale, appuyée par l’UNICEF, a facilité le retour des deux guéris vers leurs communautés et assure leur suivi ainsi que leur réintégration. En effet, il est essentiel de mener des activités d’accompagnement des guéris de la MVE, à cause, notamment de la stigmatisation et de la méfiance des membres de la communauté et des familles à leur égard.

La faible remontée des alertes, notamment dans les zones à risque, continue de préoccuper les équipes de la riposte. Sur les onze zones à risque identifiées, seule la zone de santé de Kalungunta en rapporte, en plus des quatre zones de santé affectées. Cela est d’autant plus inquiétant que certains contacts continuent de se déplacer. Au regard de leur mobilité et celle des populations à travers les zones de santé, il est nécessaire d’améliorer la remontée et le partage des informations des zones de santé à risque avec la coordination générale afin que des actions appropriées soient mises en place pour renforcer la prévention.

Depuis le début de la campagne de vaccination lancée le 15 février, au 4 mars, 932 personnes ont été vaccinées, et ce, malgré la disponibilité de 2 000 doses à Butembo et Biena. Cette situation s’explique par la réticence des populations à l’égard des vaccins et généralement autour des activités de la riposte.

Les Nations unies, à travers le Fonds central d'intervention pour les urgences humanitaires (CERF), ont alloué 4 millions de dollars à la riposte à la MVE afin de permettre aux acteurs de mener les activités prioritaires. Une partie de cette enveloppe servira également à renforcer les mécanismes de protection contre l’exploitation et les abus sexuels (PSEA).