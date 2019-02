République démocratique du Congo - Note d’informations humanitaires pour la Province du Nord-Kivu (15 février 2019)

FAITS SAILLANTS

• Risque d’épidémie de choléra dans le Nord-Kivu : la maladie à virus Ebola complique la situation

• Épidémie de rougeole à Walikale : MSF lance une campagne de vaccination

APERÇU DE LA SITUATION

Au bord du Lac Edouard, le Poste de Santé de Kiserera, dans la Zone de santé de Kayna (Territoire de Lubero) a enregistré, entre le 2 et le 7 février 2019, le décès de quatre malades admis pour diarrhées et vomissements. La nouvelle a été rapportée par le Médecin Chef de la Zone de Kayna, qui a aussi notifié, le 10 février 2019, trois nouveaux cas. Le nombre de cas suspects de choléra enregistrés dans la Zone de santé de Kayna n’a pas encore été officiellement confirmé mais, puisque six cas confirmés de maladie à virus Ebola (MVE) ont été notifiés dans cette zone en janvier 2019, le cluster santé craint qu’une éclosion des deux épidémies (choléra et Ebola) puisse créer une situation difficile à contrôler. Puisque les deux maladies, dans une phase initiale, présentent des symptômes similaires, des confusions pourraient se produire dans la définition des cas de choléra et de MVE. Cette confusion pourrait entrainer une mauvaise orientation des malades par les équipes de surveillance, un nombre accru d’alertes, de panique et des résistances auprès de la population locale. Le Nord-Kivu, surtout dans ses zones lacustres, est une province où le choléra est endémique et cyclique. En 2018, environ 2 900 cas de choléra ont été enregistrés dans la province, tandis que 66 cas de choléra ont déjà été notifiés en 2019. Pour éviter que la maladie à virus Ebola, qui tend à se propager là où sévissent d’autres maladies, comme le choléra et la rougeole, se diffuse davantage, le cluster santé a fait un appel afin que les capacités de réponse à ces maladies (choléra, rougeole et Ebola) soient renforcées.

La rougeole continue de secouer le Territoire de Walikale, où 13 cas, dont trois décès, ont été confirmés par l’ONG Medair dans la Zone de Santé d’Itebero. Dans la Zone de Santé de Walikale, on notifie des cas de rougeole depuis la mi-juillet 2018. Un total de 822 cas a été notifiés depuis le début de l’épidémie dans cette Zone de Santé. L’ONG internationale Médecins sans Frontières (MSF) appuie la réponse à l’épidémie par le système de santé de la zone depuis septembre 2018, notamment à travers la prise en charge gratuite des malades dans neuf centres de santé de la zone et à l’Hôpital Général de Référence de Walikale. La rougeole affecte des personnes de tous âges, mais frappe particulièrement les plus jeunes. Elle est très dangereuse, car mortelle et sans traitement curatif. La seule manière d’endiguer la contagion reste la vaccination.

Le 7 février 2019, plus de 21 000 personnes se sont déplacées de Kalongo, Kasanga, Masubelu et Rive, localités au sud-est de la ville de Beni, suite à une incursion attribuée aux groupes armés. Cinq civils ont été tués, portant à 30 le nombre total de victimes depuis le début de cette année. Les personnes déplacées se sont dirigées vers les quartiers de la Commune de Bungulu et vers les villages le long de l’axe routier Beni-Kasindi. Depuis le 8 février 2019, les habitants ont commencé à regagner progressivement leurs domiciles, en raison notamment de l’accalmie observée.