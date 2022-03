République Démocratique du Congo - Note d’informations humanitaire pour la province Tanganyika, 21 mars 2022

Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires et couvre la période du 25 février au 15 mars 2022

FAITS SAILLANTS

Résurgence des violences armées au sud de Kalemie

La Zone de santé de Manono frappée par une épidémie de rougeole

APERÇU DE LA SITUATION

Au moins cinq civils ont été tués et 10 autres blessés lors d'incursions armées dans plusieurs villages du sud du territoire de Kalemie entre le 4 et le 9 mars. Plus de 500 maisons ont été brûlées et environ 4 800 personnes se sont déplacées, selon des sources humanitaires — la majorité ayant trouvé refuge dans des églises et écoles. En l’absence de mécanisme de protection des femmes et filles, les acteurs de protection craignent que cette promiscuité ne les expose au risques de violences basées sur le genre. Le manque des ressources et moyens de subsistance est un facteur aggravant, les femmes et filles étant souvent obligées de faire des petits travaux pour subvenir aux besoins des ménages. Le dernier épisode de violence communautaire dans la zone remonte à 2019.

Dans l’aire de santé de Kisengo (territoire de Nyunzu), 97% des villages se sont vidés, depuis juin 2021, de leurs populations en raison de l’insécurité liée aux activités minières. Seuls trois villages où la population ne dépasse pas 1 000 personnes sont habités. La localité de Kisengo elle-même abrite environ 29 000 personnes déplacées, dont 74% sont arrivés en juillet 2021, le reste étant arrivé depuis janvier 2022. Toutes ces personnes et la population hôte éprouvent des difficultés en termes d’accès à la nourriture dues à la présence des hommes armés. Une mission d’évaluation conduite par OCHA, du 21 février au 7 mars, à Nyunzu a constaté la présence de nombreux enfants souffrant de malnutrition ; OCHA a recommandé des enquêtes nutritionnelles.

Huit des 11 zones de santé de la province du Tanganyika sont touchées par une épidémie de rougeole ; l’épidémie est « sévère » dans 19 des 27 aires de santé la Zone de santé de Manono. Sur 1 689 cas, dont 62 décès rapportés dans la province entre le 1 janvier et le 20 février, Manono à elle seule enregistre 78% des cas et 84% des décès. Selon l’ONG internationale Médecins du Monde, Manono est dépourvue de médiaments et autres poduits nécessaires et de personnel pour traiter la maladie, bien qu’UNICEF y a récemment expédié des intrants ; les acteurs humanitaires recommandent aussi l’organisation d’une campagne élargie de vaccination. La malnutrition constitue l’un des facteurs aggravants de l’epidemie. Selon la dernière enquête nutritionnelle de mai 2019, le territoire de Manono présente un taux de malnutrition aigüe globale de 12,5%, bien au-delà du seuil d’urgence de 2 pour cent, l’un des taux les plus élevés du Tanganyika.