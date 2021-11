République Démocratique du Congo: Note d’informations humanitaires pour la Région du Kasaï 9 novembre 2021

FAITS SAILLANTS

Plus de 30 000 personnes sont retournées dans les zones de santé de Kakenge et Bena Leka

Kwilu : 82 enfants décèdent suite à une forme sévère de palu à Mukedi

APERÇU DE LA SITUATION

Kwilu : flambée de décès infantiles dus au paludisme dans la Zone de Santé de Mukedi Du 15 au 30 octobre, 82 enfants de moins de 5 ans sont morts d’une forme sévère du paludisme dans la Zone de Santé de Mukedi sur un total de 4 421 malades enregistrés, selon la Division Provinciale de la Santé du Kwilu. Plus de 80% de ces décès ont eu lieu dans des structures de santé dont la plupart est en rupture d’antipaludéens et d’antibiotiques. Les enfants malades présentaient une forte fièvre accompagnée d’anémie et parfois de diarrhée avant de décéder, selon des sources sanitaires. Depuis début septembre, plus de 280 enfants sont décédés de cette maladie, soit plus de deux enfants par jour. Sur les 27 aires de santé de Mukedi six sont les plus touchées dont Mukedi, Kinzamba 1 et 2, Lozo Munene, et Musangalubwe. Un lot de médicaments et matériels médicaux dont des antipaludéens a été remis à la Zone de Santé de Mukedi cependant cet approvisionnement ne couvre qu’environ 20% des besoins selon les autorités sanitaires.

Kasaï et Kasaï Central : environ 30 800 personnes retournées à Kakenge et Bena Leka Entre avril et fin octobre, environ 30 800 personnes sont retournées dans les zones de santé de Kakenge (Territoire de Mweka) et Bena Leka (Territoire de Demba), selon les autorités locales. Ces personnes représentent 80% des plus de 36 000 personnes qui ont fui les affrontements intercommunautaires au Kasaï-Central entre le 28 mars et le 9 avril 2021. Ce retour fait suite à l’accalmie observée dans cette zone où la présence des forces de sécurité a été renforcée. Les violences seraient liées à des raisons économiques. 20% des personnes demeurent déplacées dans les localités telles que Bena Leka, Bakua Kenge, Kakenge et ses environs. La non-résolution des conflits, l’occupation des maisons par des militaires et policiers venus rétablir l’ordre public et les incendies de maisons durant la crise sont cités comme raisons par les personnes qui hésitent à retourner chez elles. Les mouvements des personnes sont limités et très peu d’échanges commerciaux sont observés entre les deux communautés. L’accès aux champs dans les zones reste difficile par crainte d’attaques. Les leaders communautaires locaux plaident pour la création d’un cadre de dialogue permanent et la sensibilisation à la cohabitation pacifique pour éviter de nouveaux affrontements dans la zone.