République démocratique du Congo - Note d’informations humanitaires : Aperçu de la situation dans le sud de l’Ituri, le 12 octobre 2021

Faits saillants

Plus de 100 000 personnes ont fui la localité de Komanda depuis le 23 septembre

Depuis juin 2021, les acteurs humanitaires n’ont plus accès à près de 70% du territoire d’Irumu

Aperçu de la situation

Située à 75 km au sud de Bunia, la localité de Komanda et les villages environnants (Makayanga et Mangiva en Chefferie de Basili), font l’objet d’attaques de présumés ADF depuis le 23 septembre. Cette zone, qui est un carrefour commercial situé à l’intersection des provinces de l’Ituri, du NordKivu et de la Tshopo accueille, depuis 2020, 40 000 personnes déplacés. Ces derniers proviennent de l’axe Komanda – Luna, de Nyankunde et Marabo. Selon les sources locales, une dizaine de civils ont été tués au cours de trois attaques successives qui se sont déroulées les 23 et 24 septembre et le 1er octobre. Le bilan matériel fait état d’incendies et de pillages de maisons, de commerces et d’autres biens privés.

Les autorités locales et la société civile estiment que près de 100 000 personnes ont fui Komanda et ses environs depuis le 23 septembre. Parmi elles, au moins 95% des 60 000 habitants de Komanda, Makayanga et Mangiva et les 40 000 personnes qui y avaient trouvé refuge en 2020 et qui ont dû fuir une nouvelle fois.

Komanda est également le théâtre d’affrontements entre des éléments de groupes armés et l’armée Congolaise. Les conflits fonciers, la gestion du pouvoir coutumier et de positionnement politique sont également des facteurs de tension et constituent les principaux enjeux de crises successives enregistrées dans la région.

Les mouvements de populations continuent à être observés de la zone de santé de Komanda vers d’autres zones encore stables. Ces déplacements ont été principalement signalés sur les axes suivants :