République Démocratique du Congo: Note d’informations humanitaires pour la Région du Kasaï 10 août 2021

Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il est publié par OCHA et couvre la période du 1er au 31 juillet 2021.

FAITS SAILLANTS

3 400 personnes déplacées dans le territoire de Dimbelenge au Kasaï central

Plus de 20 000 personnes assistées en soins sanitaires dans le territoire de Kamonia

APERÇU DE LA SITUATION

Plus de 3 400 personnes déplacées dans le territoire de Dimbelenge, Kasaï-Central

Le 8 juin, plus de 3 400 personnes ont fui les groupements Bakua Kaya et Bakua Mayi en zone de santé de Lubunga pour échapper à un conflit communautaire foncier. Près de 81% de ces personnes déplacés ont trouvé refuge en familles d’accueil dans les localités de Bana-Bantumba, Bakwa-Lukusa et Bena-Kanyema au Kasaï Central et les autres dans les localités de Kaboto et Muloway au Kasaï Oriental. Il n’y a pas eu de mouvements de retour jusque-là par crainte d’une reprise des affrontements et manque d’abris dans les zones d’origine. En plus des mouvements de population, 304 maisons ont été incendiées dans les localités de Pembeyango, Tshibila et Mutanga. A l’heure actuelle, aucune réponse n’a encore été fournie. Le centre de santé ainsi que deux écoles du village de Mutanga ont aussi été pillées au moment des violences.

Les ménages affectés ont perdu leurs stocks de produits agricoles, des articles ménagers essentiels et d’autres biens personnels. Ils ont sollicité une médiation des autorités étatiques afin de trouver une solution durable aux causes profondes du conflit entre les deux groupements et favoriser les mouvements retour dans les localités d’origine. Les priorités de l’assistance humanitaire sont les vivres, les abris, les articles ménagers essentiels, la santé et l’éducation. Des concertations sont en cours au sein des clusters concernés pour faire face à ces besoins.