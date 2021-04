République démocratique du Congo - Note d’informations humanitaires pour les provinces du Sud-Kivu et Maniema (1 au 31 mars 2021)

Ce rapport a été produit par OCHA Bukavu en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il est publié par OCHA et couvre la période du 1er au 31 mars 2021

FAITS SAILLANTS

De fortes tensions liées à la présence de groupes armés rendent difficile l’accès humanitaire à Kabambare

Flambée de choléra contrôlée dans le territoire de Fizi

APERÇU DE LA SITUATION

Les Hauts-Plateaux de Fizi face à un mois de forte instabilité et tensions sécuritaires

La situation sécuritaire demeure instable dans les HautsPlateaux d’Itombwe et Bijombo et les Moyens-Plateaux d’Uvira. La reprise des affrontements entre l’armée congolaise et des groupes armés au début du mois de mars a occasionné de nouveaux déplacements de population.

Par ailleurs, de nombreux braquages de véhicules, de vols et d’enrôlements de jeunes dans les rangs des groupes armés ont été rapportés. Le territoire de Minembwe a aussi été affecté par cette détérioration de la situation sécuritaire qui a contraint une partie de la population à fuir dans les périphéries. A la fin du mois de mars, une relative accalmie a été observée dans ces zones, notamment à la suite du dialogue organisé à Kinshasa par le gouvernement national entre les représentants des communautés des HautsPlateaux.

Dans ce contexte de tensions, le Coordonnateur humanitaire adjoint, M. Diego Zorrilla, s’est rendu à Bukavu,

Uvira et dans les Hauts-Plateaux de Bijombo et de Minembwe, dans le Sud-Kivu, du 15 au 19 mars. En plus des acteurs humanitaires sur place, M. Zorrilla a également rencontré le Vice-Gouverneur de la province auquel il a pu faire part des difficultés administratives, sécuritaires et logistiques auxquelles font face les humanitaires.

Dans la province du Maniema, Kabambare continue de subir les activités et les barrages illégaux de groupes armés

Des groupes armés ont mené de nombreuses incursions dans la région autour de Kabambare, tels que des pillages ou des impositions d’une taxe illégale sur les populations locales, provoquant des déplacements forcés. La société civile rapporte aussi que les groupes armés auraient commis des tortures et enlèvements, dans la zone de santé de Lusangi. La présence illégale de barrages payants accentue également les tensions. Des cas d’extorsions d’argent et de biens de la population dans ces barrages sont régulièrement dénoncés.

Flambée de choléra contrôlée dans la zone de santé de Fizi dans le Sud-Kivu

Selon le rapport épidémiologique de la semaine 8 (22 au 28 février 2021) de l’OMS et du ministère national de la santé, une flambée de cas de choléra a été observée dans la zone de santé de Fizi (61 cas notifiés en semaine 7 contre 23 cas en semaine 6). Cette situation est consécutive aux inondations qui ont affecté, la semaine précédente, l’aire de santé de Katanga, qui a notifié 90 % des cas de toute la zone de santé. Les semaines suivantes ont vu une baisse progressive du nombre de cas, atteignant 13 cas à la semaine épidémiologique 10 (8 au 14 mars). Cette baisse est survenue grâce à la synergie des interventions menées par les partenaires intervenant dans la riposte. Les organisations Actions et Interventions pour le Développement et l'Encadrement Social (AIDES) et Médecins d’Afrique (MDA) interviennent sur la prévention communautaire, la désinfection des ménages affectés, la sensibilisation porte-à-porte, les émissions à la radio et la distribution de purifiants d’eau. Les apports de MSF et de l’OMS ont permis à la Division Provinciale de la Santé (DPS) du Sud-Kivu d’organiser la prise en charge médicale gratuite des cas dans les centres de traitement de choléra.

Cas de rougeole en hausse dans la province du Maniema

Le 25 février, une équipe d’investigation composée de la DPS du Maniema et de l’UNICEF a conduit une mission exploratoire dans la zone de santé de Kailo. L’équipe a rapporté 144 cas suspects de rougeole et quatre décès. Durant le mois de mars, le nombre de cas a augmenté pour atteindre 168 cas dans la zone de santé de Kailo. Cette zone de santé regroupe plus de la moitié des cas recensés dans la province.