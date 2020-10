République démocratique du Congo - Note d’informations humanitaires pour les provinces du Sud-Kivu et Maniema (21 septembre au 20 octobre 2020)

Ce rapport a été produit par OCHA Bukavu en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il est publié par OCHA et couvre la période du 21 septembre au 20 octobre 2020.

FAITS SAILLANTS

La situation humanitaire des déplacés continue de se détériorer dans les Hauts-Plateaux de Fizi, Itombwe et Minembwe

Les populations de Shabunda relancent le plaidoyer pour l’accès routier

APERÇU DE LA SITUATION

Dans les Hauts-Plateaux de Fizi, Itombwe et Minembe, les difficultés d’accès par voie terrestre persistent dans un contexte où la situation humanitaire se détériore.

La protection des civils reste un défi dans ces zones. Le 23 septembre, une quarantaine de femmes déplacées à Bijombo ont été attaquées par des hommes armés, alors qu’elles étaient parties chercher de la nourriture dans leurs champs à Tchakira, une localité du groupement de Balala-Nord dans le secteur de Tanganyika. Des sources locales indiquent que quatre d’entre elles ont été blessées par balle dont trois grièvement et une autre enlevée.

Du fait de l’insécurité qui prévaut dans certaines localités dans provinces du Sud-Kivu et du Maniema et de la hausse des incidents envers les acteurs humanitaires, les ONG People in Need (PIN) et Médecins du Monde (MdM) ont suspendu, en mi-septembre, leurs projets de prise en charge médicale et nutritionnelle1 dans les Hauts Plateaux de Bijombo (zone de santé des Hauts-Plateaux).

Les Hauts-Plateaux de Fizi, Itombwe et Minembwe ont enregistré au moins 76 000 personnes déplacées entre mai et septembre 2020. Ces déplacés vivent actuellement dans des conditions très précaires et sont encore sans assistance humanitaire en raison des contraintes sécuritaires rendant difficiles l’accès aux villages et sites d’accueil des déplacés