République démocratique du Congo - Note d’informations humanitaires pour les provinces du Bas-Uélé, du Haut-Uélé, de l’Ituri et de la Tshopo (Du 06 au 14 octobre 2020)

Ce rapport a été produit par OCHA Bunia en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il est publié par OCHA et couvre la période du 06 au 14 octobre 2020.

FAITS SAILLANTS

8 000 personnes déplacées délogées des écoles à cause de la rentrée scolaire

Plus de 62 000 personnes déplacées en attente d’assistance dans la zone de santé de Kambala

Les sites de déplacés de Bunia : entre surpopulation et besoins pressants

APERÇU DE LA SITUATION

Le 12 octobre, les élèves ont repris le chemin de l’école sur toute l’étendue de la ville de Bunia, après sept mois d’absence liée à la pandémie de COVID-19. Toutefois, plus de 6 000 enfants déplacés à la périphérie de Bunia ne sont pas retournés à l’école en raison des infrastructures scolaires défectueuses ou détruites par les conflits récurrents dans le territoire de Djugu, selon le Ministre provincial de l’enseignement primaire, secondaire et technique. Une école est aménagée à proximité d’un des sites de déplacés pour leur faciliter l’accès à l’éducation. Cependant, la capacité d’accueil n’est pas suffisante pour accueillir tous les enfants concernés.

Dans la localité de Boga (environ 100 km au sud de Bunia dans le territoire d’Irumu), la rentrée scolaire a entrainé le délogement de près de 8 000 personnes déplacées qui, n’ayant pas de famille pour les accueillir, occupaient huit écoles depuis juillet 2020. Elles font partie des 36 000 personnes qui avaient fui les exactions liées aux activités des groupes armés dans la province du Nord-Kivu et dans la périphérie de Boga. La problématique d’occupation des bâtiments scolaires par les déplacés est signalée dans plusieurs autres parties des territoires de Djugu, Mahagi et Mambasa. La situation parait encore plus critique à Djugu où plus d’une vingtaine d’écoles primaires ont été incendiées, détruites ou partiellement touchées par les violences.

Cinq sites de personnes déplacées dans la ville de Bunia se trouvent présentement en sureffectif. Alors qu’ils étaient initialement conçus pour accueillir 2 000 ménages chacun (environ 10 000 personnes dans chacun de sites) Ces sites hébergent aujour d’hui plus de 24 000 personnes déplacées internes. Leurs occupants vivent ainsi dans des conditions déplorables à cause, entre autres, de la précarité de leurs conditions d’hébergement et d’hygiène et d’assainissement, etc. Ceci les expose aux intempéries et aux maladies. Face à ces nombreux défis, les partenaires humanitaires sont en train d’évaluer leurs besoins prioritaires à des fins de plaidoyer au niveau national. Construits depuis 2018 à la suite de conflits communautaires, les sites de l’Institut Supérieur Pédagogique (ISP) et Kigonze comptent, à ce jour, respectivement 13 305 et 10 930 déplacés.

Selon la mission d’évaluation multisectorielle conduite par OCHA du 30 septembre au 2 octobre dans la zone de santé de Kambala, 70 870 personnes dont 2 629 déplacées et 62 241 retournées sont signalées dans plusieurs villages de 15 aires de santé de Kambala, répartis dans 3 groupements (Shari, Nzeba et Adra). Ces personnes ont été forcées à se déplacer depuis avril dernier vers les localités plus sécurisées des zones de santé voisines de Mahagi, Aru, Berunda, Rhona, Nioka et Rimba.

Ce mouvement de retour signalé depuis le mois de juin est motivé par l’accalmie observée dans les localités de provenance. Ces populations présentent des besoins pressants en vivres, articles ménagers essentiels, abris, soins de santé, eau hygiène et assainissement et en éducation. Parallèlement, des allégations de violations graves des droits humains (viols et agressions sexuelles, extorsions, agressions physiques, enrôlement des enfants dans les groupes armés…) ont été rapportées sans qu’une assistance ne soit jusque-là apportée aux victimes.