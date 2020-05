République Démocratique du Congo Note d’informations humanitaires pour les provinces du Haut-Katanga, du Haut-Lomami, du Lualaba et du Tanganyika (21 mai 2020)

Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il est publié par OCHA et couvre la période du 12 au 21 mai 2020

FAITS SAILLANTS

• Environ 396 000 personnes affectées par des inondations dans les provinces du HautKatanga, du Haut-Lomami et du Tanganyika • 352 écoles détruites dans ces trois provinces, plus de 80% dans le Tanganyika.

• Assistance très limitée dans les zones affectées, à la suite du manque de financement et de la faible capacité des acteurs

APERÇU DE LA SITUATION

Des pluies abondantes se sont abattues, entre janvier et avril, sur les provinces du HautKatanga, du Haut-Lomami et du Tanganyika, dans les zones bordant le Fleuve Congo, le Lac Tanganyika et leurs affluents. Elles ont provoqué des inondations qui ont affecté environ 396 000 personnes, dont près de 280 000 dans le Haut-Lomami.

De nombreux dégâts matériels ont été enregistrés : près de 16 500 maisons et environ 350 écoles ont été complètement détruites ; des milliers d’hectares de champs et au moins 38 structures sanitaires sont inondées ; des milliers de puits et latrines ont été soit détruits, soit inondés.

La montée des eaux a contraint environ 58 000 personnes à se déplacer vers d’autres localités voisines ; parmi elles, plus de 34 000 déplacés se trouvent dans le Tanganyika dont plus de 27 000 personnes dans le seul Territoire de Kabalo ; le reste est reparti entre les zones de santé de Bukama (Haut-Lomami), de Kongolo (Tanganyika) et de Mufunga Sawmpe (Haut-Katanga). Ce chiffre pourrait évoluer dans les prochains jours, de même que les besoins, car de fortes pluies sont attendues dans la région jusqu’au mois de juin. Ces provinces connaissent, chaque année, des épisodes d’inondations.

La réponse humanitaire reste limitée par le manque de financement et la faible présence opérationnelle des acteurs humanitaires dans les provinces affectées. Quelques agences des Nations Unies et ONG nationales et internationales ont préfinancé leurs activités de réponses aux inondations en utilisant des stocks ou des fonds d’autres programmes. A cela s’ajoute le mauvais état des routes - la situation a été aggravée par les inondations qui ont coupé des ponçons et créé des bourbiers -, qui rend difficile l’acheminement de l’aide vers les communautés sinistrées.

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, ces inondations représentent un facteur aggravant. Les mesures prises ralentissent l’acheminement de l’aide. Au regard de toutes ces mesures, des dispositions additionnelles doivent être mises en place par les acteurs pour éviter la propagation de la pandémie au sein des communautés, ce qui entraine des coûts additionnels et des retards dans la réponse. Au niveau national, chaque Cluster a mis en place une stratégie sectorielle intégrant des mesures contre le Covid-19 dans la réponse humanitaire.