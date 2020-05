République démocratique du Congo - Note d’informations humanitaires pour les provinces du Haut-Katanga, Haut-Lomami, Lualaba et Tanganyika (07 avril 2020)

Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il est publié par OCHA et couvre la période du 01 au 07 avril 2020

FAITS SAILLANTS

Plus de 8 000 personnes ont fui les violences intra-frontalières entre la RDC et la Zambie

Plus de 11 000 sinistrés d’inondations à Kabalo et Kongolo sont toujours sans assistance d’urgence

APERÇU DE LA SITUATION

Entre le 14 et le 19 mars, environ 8 200 personnes ont fui leurs villages, situés dans l’aire de santé de Moliro en Territoire de Moba (Tanganyika), à la frontière avec la Zambie ; des déplacements causés par des accrochages entre les forces armées congolaises et zambiennes à la frontière entre les deux pays, dans le Territoire de Moba. Cet incident est le premier signe de tension interfrontalière entre la RDC et la Zambie depuis la rencontre, le 19 octobre 2019, entre les autorités du Tanganyika et de la Zambie pour normaliser la situation au niveau de la frontière. Les personnes déplacées ont trouvé refuge au sein de familles d’accueil.

Mis à part ces tensions, le Territoire de Nyunzu demeure, depuis janvier 2020, le foyer de conflits communautaires où l’accès humanitaire est toujours limité. Les attaques des miliciens visant les civils tendent vers la baisse, depuis quelques jours, laissant la place à une série d’enlèvements suivis des de demande de rançons. Entre temps, les opérations militaires se poursuivent dans la région du Nord, de l’Ouest et du Sud pour rétablir la paix, traquer les milices et rouvrir certains axes à la circulation.

RÉPONSE HUMANITAIRE

Multisectoriel

L’ONG internationale Catholic Relief Service (CRS) et son partenaire Caritas ont distribué, du 21 au 31 mars, des vivres à plus de 9 000 personnes qui sont retournées dans plus de 10 villages situés entre les localités de Lukengwe et Kisondja, Territoire de Kalemie. Une assistance complémentaire en articles ménagers essentiels est prévue dans les prochains jours, dont des ménages qui pourront recevoir des kits d’abris pour la reconstruction de leurs maisons et des semences et outils agricoles. Cette aide ne répond qu’à une partie des besoins identifiés le mois dernier lors d’une enquête dans la zone tels l’eau, l’hygiène et l’assainissement et la santé. L’axe Lukengwe – Kisondja est, depuis février 2017, le théâtre de multiples épisodes de conflit communautaires et violences entre milices et groupes armés, dont certains proviennent des provinces voisines (Maniema et Sud Kivu).

COORDINATION GENERALE

Plus de 11 000 personnes sinistrées d’inondations de Kabalo et Kongolo attendent toujours une assistance humanitaire d’urgence, près de deux semaines après les pluies diluviennes qui se sont abattues, en mimars, sur ces territoires, situés sur les bords du Fleuve Congo et affluents. La majorité des sinistrés se sont installés dans des famille d’accueil et des lieux publics (écoles et églises). Une autre partie s’est construit des abris de fortune qui ne pourront pas les protéger des intempéries qui restent fréquentes en cette période pluvieuse.

Ces inondations ont causé d’importants dégâts matériels dont la destruction d’habitations, d’infrastructures de base (points d’eau, écoles, centres de santé), de champs, et des stocks alimentaires, entre autres. L’accès à l’eau potable, à l’hygiène et à l’assainissement figure parmi les besoins les plus pressants, avec les risques de maladies hydriques.