République démocratique du Congo - Note d’informations humanitaires pour les provinces du Sud-Kivu et Maniema (2 avril 2020)

Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il est publié par OCHA et couvre la période du 22 mars au 08 avril 2020.

FAITS SAILLANTS

• COVID-19 : Acteurs humanitaires et autorités locales du Sud-Kivu et du Maniema s’organisent pour la riposte

• Maniema : près de 20 000 personnes sans-abris après de violentes intempéries

• Shabunda : plaidoyer pour un appui de USD 300 000 pour la réhabilitation de la route Shabunda centre – Mungembe

APERÇU DE LA SITUATION

Depuis le 20 mars, la mise en œuvre des mesures de restriction contre la propagation du COVID-19 dans les provinces du Sud-Kivu et du Maniema ont occasionné la suspension des opérations humanitaires planifiées. Toutefois, autorités locales et acteurs humanitaires ont engagé un dialogue pour définir les conditions d’un minima opérationnel afin de continuer à fournir l’aide d’urgence à certaines populations affectées par les crises récentes et qui jusque-là n’ont pu bénéficier d’assistance.

Après la confirmation de deux cas positifs rapportés dans la province, les autorités provinciales du Sud-Kivu ont décidé de suspendre, pour deux semaines à compter du 2 avril, le transport des personnes entre le Sud-Kivu et les provinces voisines du Nord-Kivu et de l’Ituri. Des mesures similaires sont en vigueur dans le Maniema où les autorités provinciales ont également suspendu, sur une période de deux semaines à compter du 27 mars, tout vol au départ et à destination de la province.

Comité de crise COVID-19 à Uvira : Dans chaque province, les plans de riposte COVID-19 ont été finalisés par les autorités et présentés aux partenaires début avril. Les autorités locales, notamment dans la province du Maniema, restent focalisées sur la mise en place rapide des capacités logistiques pour assurer des tests et l’isolement des cas suspects. Pour l’heure, seule la limitation des mouvements humains pourrait mieux contribuer à réduire les risques des contaminations. A cause de la proximité du Territoire d’Uvira avec le Burundi où des cas confirmés de Covid-19 ont été rapportés à la mi-mars, les autorités territoriales ont installé un comité de crise le 23 mars. Pendant que la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du plan de contingence est en cours, des actions sont engagées en amont, entre autres : l’hôpital de Kasenga, les centres de Santé Croix-Rouge de Kamvivira et Kalundu ont été identifiés pour abriter les centres d’isolement d’éventuels cas de COVID-19. Deux autres sites, dont un mis à disposition par la Croix-Rouge du Congo, sont en cours d’aménagement pour servir de lieu de mise en quarantaine d’éventuels cas suspects.