République démocratique du Congo - Note d’informations humanitaires pour les provinces du Sud-Kivu et Maniema (30 novembre 2019)

FAITS SAILLANTS

Hauts Plateaux de Fizi : L’assistance humanitaire s’adapte aux difficultés d’accès physique

Inondations à Shabunda et Mwenga : plus 9 000 sans-abris et d’importants dégâts matériels

Campagne de vaccination contre la rougeole à Fizi et Uvira : 98% de couverture vaccinale

APERÇU DE LA SITUATION

L’état actuel des routes constitue l’un des grands freins à la réponse humanitaire dans le Sud-Kivu. Un camion du PAM chargé de 90 tonnes de vivres en direction de Mikenge s’e retrouvé bloqué à Fizi, pendant plus d’une semaine, à cause de la dégradation avancée des routes sur l’axe Abala - Point Zéro. Les vivres ont pu être acheminés en recourant à des camions de petits tonnages , impactant sur le coût et la durée d’acheminement de l’aide. Les pluies torrentielles qui s’abattent sur la région depuis octobre ravinent la route à plusieurs endroits et ralentissent l’acheminement des vivres ; les travaux de réhabilitation en cours, financés par le Fonds Humanitaire sont aussi affectés. A côté des contraintes physiques, l’insécurité, marquée par des affrontements entre les Mayi Mayi et les Ngumino dans les villages de Kalingi I et II (Territoire de Mwenga) constituent un autre frein à l’acheminement de l’aide en faveur d’environ 45 000 personnes déplacées qui attendent depuis plus de trois mois dans les Hauts Plateaux de Fizi et d’Itombwe.

Une nouvelle vague de déplacement de populations est rapportée dans les Hauts Plateaux de Kalehe, depuis que les FARDC ont lancé, le 26 novembre, les offensives contre les groupes armés. Ces offensives ont engendré une dispersion des populations de plusieurs villages vers les localités environnantes tels Katasomwa, Kusisa, Murangu dans les Hauts Plateaux et vers Nyabibwe, Bushushu, Muhongoza, (Moyens Plateaux). Des sources humanitaires évaluent à environ 15 000 personnes, le nombre de déplacés enregistrés au cours de la deuxième quinzaine de novembre. Une relative accalmie intervenue le weekend du 30 novembre ne rassure pas encore les déplacés à amorcer un mouvement retour. Le territoire de Kalehe connait déjà depuis juillet 2019 un nombre important de déplacés et de personnes rendues vulnérables à cause des conflits fonciers.

Au moins 9 000 personnes se sont retrouvées sans-abris dans la province de Shabunda, suite aux pluies torrentielles du 22 au 25 novembre qui ont fait déborder la rivière Ulundi ; on compte aussi plus de 500 habitations détruites, plus de 1 300 champs et étangs piscicoles inondés. Dans le secteur de l’éducation, trois écoles et un centre de formation communautaire ont été touchés ; environ 600 élèves ont dû momentanément suspendre les cours. Selon une évaluation rapide multisectorielle réalisée par ACTED, les ménages sinistrés ont des besoins urgents en abris provisoires, en vivres et en articles ménagers essentiels. Les localités les plus sinistrées sont Shabunda-Centre en Groupement des Bangoma, Mulungu et Kamulila en Groupement des Baliga et la localité de Katchungu en Groupement des Bamuguba-Nord. Les ménages sinistrées sont provisoirement dans des familles d’accueil et les églises.

Le contexte humanitaire dans la région des Hauts Plateaux de Fizi et de Kalehe reste affecté par la multiplication des incidents de criminalité et d’affrontements continus entre milices Mayi Mayi et Ngumino. De nouveaux affrontements ont été rapportés le 27 novembre dans les localités de Bigaragara et Muliza (Hauts Plateaux de Fizi), causant la mort de sept personnes et occasionnant le mouvement d’une centaine de ménages vers la localité de Lumanya dans les Moyens Plateaux.