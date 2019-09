République démocratique du Congo : Note d’informations humanitaires pour les provinces du Sud-Kivu et Maniema (27 août 2019)

Ce rapport a été produit par OCHA Bukavu en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il est publié par OCHA et couvre la période du 1er au 27 août 2019.

FAITS SAILLANTS

Six cas d’Ebola confirmés au Sud Kivu, la riposte mise en place

Flambée de choléra dans le Territoire de Nundu

Nette augmentation des cas de violences sexuelles à Fizi

APERÇU DE LA SITUATION

Un nouveau cas confirmé d’infection à virus Ebola a été notifié le 27 août à Mwenga, portant à 6 le nombre de cas confirmés dont deux décès depuis la survenue le 16 août 2019, du premier cas dans le Sud-Kivu. Mwenga reste l’épicentre où est installée une souscoordination chargée des activités opérationnelles de la riposte. Deux centres de traitement Ebola (CTE) sont opérationnels à Mwenga (dans la localité de Chowe) et Bukavu. Un laboratoire d’analyse des prélèvements installé à Bukavu, avec une équipe permanente de 32 laborantins, assure le diagnostic des cas suspects. Au moins 650 personnes ont été vaccinées parmi lesquelles 223 personnes contacts des cas confirmés et suspects (soit 88% des 253 contacts identifiés) sont régulièrement suivis et vaccinés. Ces personnes contacts reçoivent un appui nutritionnel du PAM pour permettre de les stabiliser pendant au moins 21 jours d’observation. Les activités opérationnelles incluent également le suivi des contacts et la recherche active des cas, la sensibilisation, l’engagement communautaire, la décontamination des maisons et formations sanitaires identifiés sur l’itinéraires des cas confirmés. La coordination de la riposte dans le Sud-Kivu basée à Bukavu a finalisé cette semaine son plan opérationnel qui a été validé par la coordination nationale basée à Goma (Nord-Kivu). Depuis le 25 août, la vaccination est étendue à Kamituga, l’une des localités parmi les 15 zones sanitaires identifiées comme étant à haut risque.

Plusieurs incidents perpétrés par des individus armés non identifiés, des cas d’enlèvements, de violences sexuelles, d’extorsions de biens ainsi que des accrochages localisés entre l’armée régulière et des bandes armées ont été rapportés dans plusieurs localités notamment dans la Ville d’Uvira, la Plaine de la Ruzizi, les Moyens Plateaux de Kahanda, de Lemera et les Hauts Plateaux.

Le 17 août 2019, une ONG humanitaire nationale en mission à Marungu dans le Moyen Plateau d’Uvira a été braquée par des hommes armés de 30 km environ Uvira Centre. Des biens de valeur ont été emportés. Aucune perte en vies humaines n’a été signalée.La communauté humanitaire reste néanmoins préoccupée par la multiplication de ces incidents sécuritaires qui pourraient justifier le maintien des restrictions des mouvements des acteurs humanitaires sur l’axe Uvira – Kamanyola décidée par l’agence de sécurité des Nations Unies (UNDSS) le 16 août 2019.Dans le Territoire de Kabambare, une décrispation du climat sécuritaire est intervenue suite à l’accord conclu le 12 août avec les Mai Mai, relatif à l’exploitation artisanale du minerai d’or Maendamboko.

Une tendance à la hausse des cas de violences sexuelles est observée dans le Territoire de Fizi. Selon les autorités sanitaires locales et plusieurs acteurs humanitaires, la plupart des incidents enregistrés sont attribuables à des éléments armés présumés Mai Mai Yakutumba.

Le 17 août, 17 femmes ont été la cible de ces éléments armés qui les ont soumises à des violences sexuelles alors qu’elles se rendaient au marché dans la presqu’île d’Ubwari. Les survivantes ont pu bénéficier des soins appropriés au centre hospitalier de Baraka.

Quelques-unes des ont dû s’abstenir de recourir aux soins par crainte de stigmatisation. Plusieurs autres cas de violences sexuelles enregistrés le 13 et le 24 août sont attribuables aux éléments armés, notamment par les Mai Mai Ebwela au marché de Mukera (01 cas) ; trois (03) cas de viols perpétrés par les miliciens Bayamulengue le 17 août à Uvira et le cas d’une fille mineure violée par un civil le 21 août à dans la localité de Chuki, Territoire de Kabambare. Il a été aussi rapporté le cas de deux survivantes de SGBV qui auraient délibérément refusé l’assistance médicale. Des sources humanitaires attribueraient ces cas aux hommes en uniforme de l’armée congolaise. La prise en charge médicale des cas de SGBV est en place dans la plupart des zones de santé à forte prévalence avec un appui substantiel en kit-PEP aux directions provinciales de la santé mais l’acheminement vers les centres de santé reste un défi majeur pour le cluster de santé. En outre, l’accompagnement psychosociale et la réinsertion sociale des survivantes, quoique assurées par des plusieurs acteurs humanitaires reste largement déficitaire dans la couverture spatiale