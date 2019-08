République démocratique du Congo - Note d’informations humanitaires pour les provinces du Haut-Katanga, Haut-Lomami, Lualaba et Tanganyika (29 août 2019)

Ce rapport a été produit par OCHA Kalemie et Lubumbashi en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il est publié par OCHA et couvre la période du 19 au 29 août 2019.

FAITS SAILLANTS

• Les épidémies de choléra et rougeole refont surface dans le Territoire de Kongolo

APERÇU DE LA SITUATION

Dans la région Nord-est des territoires de Kalemie et Nyunzu (Tanganyika), il ne se passe pas une seule semaine sans que les milices et groupes armés n’attaquent des villages ou s’affrontent avec l’Armée congolaise commettant des exactions à l’endroit des civils. Selon une source humanitaire, des 110 incidents sécuritaires - meurtres, extorsions des biens et incendies des maisons, entre autres- rapportés entre le 02 et le 23 août dans ces zones, environ 44% ont été perpétrés par des groupes miliciens.

Selon la récente évaluation effectuée en juillet dernier par l’Organisation international de migration (OIM) dans les sites de déplacés de Kalemie, environ 2 500 nouveaux déplacés sont arrivés en juin dernier. Ils se sont installés dans les sites de Kalonda et de Kikumbe -ces sites abritaient plus de 22 635 personnes déplacées-, fuyant l’insécurité sur l’axe Kalemie – Nyemba.

Dans le Territoire de Nyunzu, ce sont 1 750 autres personnes qui ont fui, en début de ce mois d’août, à la suite de l’insécurité causée par les milices et leurs offensives militaires, dans la zone comprise entre les localités de Kalima et Kahendwa, au Nord-est du territoire. Le Nord-Est de Nyunzu est une zone minière, attirant souvent la convoitise de plusieurs milices et groupes armés.