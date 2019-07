République démocratique du Congo - Note d’informations humanitaires pour les provinces du Haut-Katanga, Haut-Lomami, Lualaba et Tanganyika (26 juillet 2019)

Ce rapport a été produit par OCHA Kalemie et Lubumbashi en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il est publié par OCHA et couvre la période du 17 au 26 juillet 2019.

FAITS SAILLANTS

• Violences sexuelles, une tendance en hausse dans les sites de personnes déplacées

REPONSE HUMANITAIRE

Au cours des trois derniers mois, 38 cas de viol ont été commis dans quatre sites de déplacées à Kalemie - Eliya, Kankomba, Kikumbe et Mukuku- et dans le village de Amisi qui abrite également les déplacés. De ce nombre, 15 cas ont été commis sur des mineurs, selon le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA). Plusieurs raisons pourraient expliquer cette tendance inquiétante : l’effritement des mesures de protection dans les sites des déplacés et dans les communautés de retour et la proximité entre certains sites tels Eliya et Kikumbe et les camps militaires.

Depuis janvier 2019, l’assistance humanitaire se fait de plus en plus rare dans les sites de déplacement, faute de ressources financières. Selon les gestionnaires des sites, plusieurs femmes et filles utilisent le sexe comme une des stratégies de survie. Le pré-positionnement des kits post viol dans les centres de santé de Kikumbe et Tundwa et le renforcement de sensibilisation sur les risques et leurs mesures de mitigation dans tous les sites à Kalemie et le renforcement des mécanismes communautaires de protection dans certains sites -où les femmes sont obligées de parcourir de longues distances, seules, pour collecter les bois de chauffe dans les champs- figurent parmi les mesures entreprises par les spécialistes de la protection.

Selon UNPFA, 761 cas de violences basées sur le genre ont été rapportés dans la Province du Tanganyika au premier semestre 2019. 249 cas sont des viols dont près de 49% ont été commis sur des mineurs. Les zones de santé de Kabalo, Kalemie, Kiambi et Nyunzu sont les plus affectées. Grâce aux financements du Fonds central d’interventions pour les urgences humanitaire (CERF) et du Fonds humanitaire de la RDC, des activités de prévention et de soins médicaux sont en cours dans les zones de santé de Kiambi et Nyunzu. Des activités psychosociales et juridiques se mènent également dans les zones de santé de Kalemie, Nyemba, Kongolo et Moba.

Malgré cela, des besoins énormes restent à couvrir, tant dans la prévention que dans la réponse. Cependant, comme pour de nombreux facteurs, les ressources financières sont largement en deçà des besoins. Il est aussi nécessaire de renforcer les cliniques mobiles pour assurer une prise en charge dans les délais des victimes de VBG. Selon UNFPA, près de 80% des survivantes de viol arrivent au-delà du délai réglementaire (maximum 72 heures) dans les structures de prises en charge, en raison de la distance qui les sépare des structures d’offre de services en plus d’autres facteurs socio-culturels qui constituent des freins à l’utilisation des services pour des nombreuses femmes.