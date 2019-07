République démocratique du Congo : Note d’informations humanitaires pour les provinces du Sud-Kivu et Maniema (22 juillet 2019)

Ce rapport a été produit par OCHA Bukavu en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il est publié par OCHA et couvre la période 15 au 22 juillet 2019.

FAITS SAILLANTS

Plus de 100 cas de choléra enregistrés à Fizi

APERÇU DE LA SITUATION

Dans le Territoire de Shabunda, la situation sécuritaire reste marquée par l’impact des affrontements entre combattants armés et l’Armée congolaise dans les territoires de Kabambare et de Fizi. Les allégations de pillages, de violences sexuelles, d’extorsions de biens ont été rapportées, notamment dans les carrés miniers au sud de Shabunda. Sur plusieurs axes routiers de Minembwe, les populations civiles restent la cible d’attaques armées et d’actes criminels.

Plusieurs braquages perpétrés contre des commerçants à la mi-juillet sur les axes routiers vers les marchés locaux, ont amené la Fédération des Entreprises du Congo (FEC) à envisager de suspendre ses activités dans la région, si des mesures urgentes de sécurisation des personnes et des biens n’étaient pas prises.

Depuis la mi-juillet, Caritas-Kasongo a recensé environ 5 000 anciens enfants soldats venus des territoires de Kabambare, Kasongo, Pangi et Shabunda, pour un programme sensibilisation contre l’enrôlement des groupes armés et sur les violences basées sur le genre. Ce programme intervient alors qu’une vague de reddition de combattants de groupes armés est constatée, notamment au nord du Territoire de Fizi et à Lubutu, dans le Territoire de Maniema. Plus de 12 000 déplacés internes ont été enregistrés en juillet 2018 suite à des affrontements entre groupes armés et l’armée congolaise.