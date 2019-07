République démocratique du Congo : Note d’informations humanitaires pour les provinces du Sud-Kivu et Maniema (11 juillet 2019)

Ce rapport a été produit par OCHA Bukavu en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il est publié par OCHA et couvre la période duer au 11 juillet 2019.

FAITS SAILLANTS

• Plus de 100 cas suspects de rougeole notifiés dans la zone santé de Kimbi-Lulenge

• Plus de 28 000 personnes déplacées en situation de vulnérabilité aigue dans le Fizi

APERÇU DE LA SITUATION

Une accalmie relative est observée depuis le 16 juin 2019 dans le Territoire de Fizi (Sud-Kivu) ; le contexte sécuritaire reste localement volatile et imprévisible dans les Moyens Plateaux, dans les Secteurs de Tanganyika et de Mutambala. Quelques affrontements ont eu lieu entre les FARDC et des éléments les Mai Mai, dans les montagnes surplombant les villages de Bibokoboko, Nakiele et Kilumbi. Selon le rapport d’une mission d’évaluation effectuée du 30 juin au 1er juillet par quatre organisations basées à Baraka, environ 100 000 personnes qui se sont déplacées vers les localités environnantes et le littoral de Fizi (entre Katanga et Makobola 2) ont des besoins urgents dans plusieurs secteurs. Des sources concordantes rapportent que le risque d’une nouvelle escalade de tension reste encore élevé.

Dans le Territoire de Kabambare (province du Maniema), de nouveaux affrontements ont eu lieu le 2 juillet entre les groupes d’auto-défense des communautés Twa et Luba. Plus de 7 000 nouveaux déplacés ont été enregistrés suite à ces affrontements. Plus d’une cinquantaine de ménages ont été pillés dans les villages de Mutuka et Muzinga-Maloba et une quinzaine de cas de violences sexuelles ont été rapportés ; aucune des victimes n’a pu bénéficier des soins appropriés, faute de kits PEP.

Les déplacés ont fui vers le territoire de Fizi (Sud-Kivu), notamment vers les villages de Misisi, Lubichako et Tulonge dans le Secteur de Kimbi-Lulenge.

Avec cette nouvelle vague, on estime à 19 500 le nombre total de déplacés internes présents dans les Zones de Santé de Salamabila et Kasongo. Leur situation humanitaire reste critique suite aux problèmes d’accès sécuritaire et physique vers les zones de déplacement au Sud du Maniema. A l’origine de ces affrontements, des revendications liées à l’exploitation artisanale des mines d’or par la communauté dont se réclament les milices Mai Mai. Actuellement, une société minière assure l’exploitation industrielle de la mine revendiquée. Les autorités locales s’activent dans la recherche d’une solution durable d’apaisement.

La Zone de Santé de Kimbi Lulenge, dans le Territoire de Fizi, connaît actuellement une flambée de choléra. Plus d’une centaine de cas et une dizaine de décès ont notifiés entre fin juin et début juillet ; au moins deux membres du personnel de santé ont été affectés. Les autorités sanitaires estiment que l’ampleur de l’épidémie reste largement sous-évaluée, eu égard aux difficultés d’accès physique des zones affectées.

La réponse en cours par MSF-Espagne dans la zone de Fizi reste limitée pour insuffisance de capacités. Par ailleurs, les Aires de Santé de Mutale et Lubichako accueillent, depuis le 2 juillet, plus de 7 000 nouveaux déplacés en provenance de la province voisine du Maniema. Ils ont fui une nouvelle poussée de violences intercommunautaires entre combattants Twa et Bantu. Ces déplacements représentent un facteur aggravant de l’épidémie de rougeole, alors que la réponse en cours par MSF reste largement insuffisante et limitée à la seule Aire de Santé de Nyange. OCHA et ses partenaires poursuivent le plaidoyer pour l’intervention d’autres acteurs dans la réponse à l’épidémie de rougeole dans la région. Les autorités sanitaires du Sud Kivu et l’OMS planifient une campagne de vaccination pour les prochains jours.

A Bukavu, dans la commune de Kadutu, un incendie d’origine domestique a brûlé 200 maisons, faisant au moins 1 500 personnes sans-abris.

Une aide d’urgence du gouvernement provincial a permis de reloger temporairement les ménages affectés. CARITAS Bukavu a apporté une assistance en articles ménagers essentiels (AME) et Abris, avec un financement du gouvernement aux familles sinistrées ; cette aide a été apportée par une délégation conduite par le Directeur de Cabinet du Chef de l’Etat venue à Bukavu le 6 juillet 2019, suite à ce drame.