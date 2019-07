République démocratique du Congo : Note d’informations humanitaires pour les provinces du Sud-Kivu et Maniema (30 juin 2019)

Ce rapport a été produit par OCHA Bukavu en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il est publié par OCHA et couvre la période du 20 au 30 juin 2019

FAITS SAILLANTS

Plus de de 49 000 personnes nouvellement déplacées à Itombwe

Pont aérien de ECHO-FLIGHT sur les zones en crise et difficiles d’accès à Minembwe

APERÇU DE LA SITUATION

Depuis le 21 juin, le contexte sécuritaire s’est fortement dégradé dans le Moyen et les Hauts Plateaux du Territoire de Fizi, suite à la recrudescence des affrontements entre groupes armés. Cette situation a intensifié les mouvements de déplacement des populations vers les zones avoisinantes considérées calmes.

Ces affrontements ont conduit deux ONG humanitaires présentes à Mikenge (Hauts Plateaux d’Itombwe) à relocaliser leurs staffs. Cette interruption temporaire survient au moment où les activités préparatoires à une intervention en AME, au bénéfice de près de 60 000 personnes déplacées et retournées de Mikenge, étaient déjà en cours.

De plus, en raison des affrontements armés du 22 au 26 juin dans les villages proches de Minembwe, les ONG International Rescue Commitee (IRC) et Association des Volontaires pour le Service International (AVSI) ont décidé de suspendre temporairement leurs interventions en articles ménagers essentiels (AME) et biens non alimentaires (NFI) prévues pour environ 35 000 bénéficiaires à Minembwe et Mikenge.

La proximité des affrontements autour de Minembwe a conduit au déplacement des habitants de Madegu (les estimations sont en cours) vers les localités d’Ilundu et Bidegu. Des sources humanitaires estiment à 1 000 personnes déplacées à Minembwe du 22 au 26 juin suite aux derniers affrontements. La plupart de ces déplacés sont hébergés dans des familles d’accueil.

Dans la province du Maniema, plusieurs incidents de protection ont été rapportés, notamment des extorsions de biens, des enlèvements de civils contre paiement de rançons, des violences physiques contre des populations civiles dans la commune rurale de Salamabila, en Territoire de Kabambare. Ces incidents, consécutifs à un regain d’activité du groupe armé Mai-Mai autour de Salamabila et ses environs, ont entrainé le déplacement d’environ 6 500 personnes sur les 8 000 habitants de cette localité. Plusieurs fonctionnaires de l’Etat dont le personnel de santé ont aussi été contraints à fuir leurs postes. Les autorités locales rapportent également l’arrêt momentané des activités de la principale entreprise minière présente dans la localité, suite aux menaces des miliciens armés.

Depuis le 1 er juillet 2019, ECHO met à la disposition de la commuté humanitaires un vol spécial avec une capacité de transport de 600 kilos à destination de Minembwe, deux fois par semaine. Cette ligne obtenue grâce au plaidoyer humanitaire vise à faciliter le transport du personnel et du matériel d’urgence vers les zones affectées par les conflits dans la région Fizi-Minembwe.

RÉPONSE HUMANITAIRE

Multisectoriel

Le RRMP mène actuellement des activités de sensibilisation de masse en hygiène et santé dans les marches et les églises à Minembwe Centre, avec un accent sur le lavage des mains, en prélude à la distribution des purifiants d’eau. L’UNICEF assure, depuis le 1 er juillet, l’acheminement des purifiants d’eau d’Uvira vers Minembwe Centre et Mikenge. Des campagnes de sensibilisation pour la protection des enfants sont également menées auprès des parents et les enfants de Minembwe Centre et à Mwenga. Cette sensibilisation intègre également la cohabitation pacifique pour faciliter la réinsertion scolaire des enfants, dès la reprise d’école.

Education

Près de 4 500 enfants en âge scolaire affectés par la crise de Minembwe sont en cours de réinsertion dans le système scolaire formel, en prélude de l’année scolaire prochaine. L’équipe Education du RRMP mène actuellement une campagne de sensibilisation à Minembwe Centre et dans la Sous-Division de Fizi 5 pour la réinsertion de 2 750 enfants, dont plus de 50% de filles. Dans la Sous-division Mwenga 3 / Mikenge, près de 1 700 enfants (806 filles et 859 garçons) qui n’ont pas repris les cours après la crise ont été identifiés.

Sécurité alimentaire

Du 20 au 28 juin, l’ONG World Vision, partenaire du PAM a distribué des vivres à 2 114 ménages à Luhago/Nindja et 3 194 Ménages à Bitara Nindja. Une distribution a eu lieu du 23 au 27 Juin 2019 sur l’axe Fizi- Abala en faveur de 1 176 déplacés de la vague du mois de mai dernier qui ont été ciblés par CARITAS/Uvira.

COORDINATION GENERALE

Du 25 au 26 juin, les responsables de clusters ont participé à un atelier de révision du Plan Opérationnel pour le second semestre 2019 pour les provinces du Sud-Kivu et du Maniema. L’analyse globale de la situation humanitaire sur les six derniers mois révèle que le contexte s’est globalement aggravé dans le Sud-Kivu et le Maniema, avec 13 zones de santé classées en urgence de niveau 1 sur les 25 où la situation humanitaire était précédemment jugée préoccupante.

OCHA poursuit le plaidoyer pour faciliter l’accès logistique dans les zones de déplacement et pour la mobilisation d’autres acteurs de santé pour combler le gap non couvert dans Hauts Plateaux de Fizi et Mwenga ayant accueilli plus de 180 000 nouveaux déplacés depuis mai 2019.