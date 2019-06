République démocratique du Congo - Note d’informations humanitaires pour les provinces du Bas-Uélé, HautUélé, de l’Ituri et la Tshopo (12 juin 2019)

Ce rapport a été produit par OCHA Bunia en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il est publié par OCHA et couvre la période du 28 mai au 12 juin 2019.

FAITS SAILLANTS

De présumés assaillants privent plus de 70 000 personnes d’eau potable à Bunia en sabotant le réseau de distribution.

L’insécurité restreint l’accès humanitaire sur l’axe Bunia – Mahagi.

APERÇU DE LA SITUATION

Un cas confirmé de la Maladie à Virus Ebola a été rapporté le 6 juin dans la ville de Bunia (Ituri). D’après le coordonnateur de la riposte contre Ebola à Bunia, la victime est une femme qui avait échappé au contrôle dans le Territoire de Beni (Nord-Kivu). Les équipes spécialisées ont décontaminé sa résidence ainsi que les structures sanitaires qu’elle a fréquentées. Tandis que les personnes contacts ont été vaccinées.

Des présumés assaillants ont intensifié des attaques armées dans plusieurs villages du Territoire de Djugu au cours de la période allant du 3 au 11 juin 2019. Ce regain de violences est principalement observé dans le littoral du lac Albert, et touche depuis, le mois de mai, une partie de la chefferie de Mokambo (Territoire de Mahagi).

Cette persistance de l’insécurité génère de multiples incidents de protection. Elle occasionne aussi des déplacements massifs de population en direction de la ville de Bunia et d’autres localités encore stables à l’intérieur du Territoire de Djugu, dans les territoires d’Irumu et de Mahagi. Selon plusieurs sources locales, du 1er janvier au 29 mai 2019, 49 civils ont été tués à la suite des violences dans les territoires de Djugu et Mahagi. Du 30 mai au 11 juin, on a déjà recensé 19 civils tués ; plus d’une vingtaine de villages ont été attaqués, pillés et incendiés.

Consécutivement aux récents épisodes de violences, l’axe principal Bunia – Mahagi, est resté bloqué par les assaillants. Cette insécurité récurrente risque de restreindre l’espace humanitaire si les dispositifs sécuritaires ne sont pas pris pour sécuriser les zones où se trouvent les personnes dans le besoin.

Selon CARITAS, des présumés assaillants ont saboté le réseau d’adduction d’eau de Ngongo le 11 juin au village Makabo-Ngongo (15 km de Bunia). Par conséquent, plus de 70 000 personnes vivant dans une partie de la ville de Bunia sont privées d’eau. Cette pénurie affecte également un orphelinat, des structures sanitaires, scolaires, marché et couvents des religieux.

Avec le flux de personnes déplacées dans la ville de Bunia, si rien n’est fait dans l’urgence pour rétablir l’eau, la population sera exposée à la MVE, au choléra et aux autres maladies hydriques.

Selon les responsables éducationnels, 36 établissements scolaires dont 28 écoles primaires et huit secondaires ne sont plus opérationnelles dans les groupements de Musongwa, Are, Muswa (Chefferie de Mokambo) à cause de l’insécurité. Environ 5 000, dont 1 700 filles enfants sont privés de l’école.

A la suite de récentes attaques dans différentes localités du Territoire de Djugu, notamment dans la région du littoral du lac Albert, la protection civile a enregistré plus de 2 000 nouveaux ménages déplacés du 23 mai au 11 juin. Ces derniers sont confrontés aux besoins en abris et vivres. Ces nouveaux déplacés sont repartis dans 16 sites à Bunia ainsi que dans les territoires de Djugu, Irumu et Mahagi.