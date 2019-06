République démocratique du Congo - Note d’informations humanitaires pour la Province du Nord-Kivu (6 juin 2019)

Ce rapport a été produit par OCHA Nord-Kivu en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il est publié par OCHA et couvre la période du 27 mai au 3 juin 2019.

FAITS SAILLANTS

• Campagne de vaccination contre le Choléra à Goma ; la ville a notifié 128 cas depuis la mi-mai

• Plus de 40 000 déplacés dans le sud du Territoire de Lubero demeurent sans assistance

APERÇU DE LA SITUATION

Entre la mi-mai et le début de juin, le cluster santé provincial a rapporté 128 cas de choléra dans plusieurs quartiers et aires de santé de la ville de Goma et de ses environs. Même si une augmentation soudaine aurait eu lieu au début de juin, avec une notification de cas dix fois plus elévée qu’en mai, souligne le cluster santé, le risque d’une épidémie de choléra de grande ampleur comme celle de 2017 n’est pas à craindre. Aucun déces jusqu'à présent n’a été notifié et la campagne de vaccination contre le cholera est en cours dans sept zones de santé des territoires de Nyiragongo, Rutshuru et Masisi.

Entre le 5 et le 7 mai 2019, une équipe composée d’OCHA, du Centre de Promotion Socio-Sanitaire et de l'Association des paysans, éleveurs, tanneurs et maraîchers du Congo (APETAMACO) a effectué une mission d’evaluation multisectorielle dans la Zone de Santé de Kayna. Le résultat de la mission indique la présence d’environ 43 000 nouveaux déplacés en familles d’accueil dans les agglomérations de Bulotwa, Bunyangingi, Kanyabayonga, Kayna, Kirumba et Mighobwe (au sud du Territoire de Lubero). Les déplacés sont arrivés dans cette zone entre janvier et mars 2019 en raison des affrontements entre les militaires congolais et des individus armés sur les axes LuofuMiriki-Kimaka et Luofu-Pitakongo-Mbwanvinywa. Ils présentent d’importantes vulnérabilités en protection, moyens de subsistance, biens non alimentaires, éducation et d’accès à l’eau potable.

Par ailleurs, la Société civile et les autorités administratives locales rapportent 7 500 nouveaux déplacés à Vayana, une localité située dans la Zone de Santé de Kyondo, au sud-est du Territoire de Beni. Ces nouveaux ménages déplacés seraient arrivés dans cette contrée entre janvier et avril 2019. Parmi les raisons de leur départ, les atrocités commises par des individus armés dans les villages situés sur l’axe Oicha-Eringeti, au nord du Territoire de Beni.

Ces déplacés (24% de la population locale estimée à 31 000 habitants), hébergés en familles d’accueil, exercent une pression sur la population locale et connaitraient d’importantes vulnérabilités en protection, moyens de subsistance, biens non alimentaires, eau potable, santé et éducation.