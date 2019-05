République démocratique du Congo : Note d’informations humanitaires pour les provinces du Sud-Kivu et Maniema (29 mai 2019)

FAITS SAILLANTS

Forte dégradation de la situation humanitaire dans les Hauts Plateaux de Fizi et de Mwenga

Assistance en vivres, articles ménagers essentiels et abris d'urgence pour 16 000 retournés des Hauts Plateaux de Bijombo

Des vivres pour environ 62 000 personnes vulnérables dans le Territoire de Fizi

APERÇU DE LA SITUATION

L’accalmie relative observée dans la zone des Hauts Plateaux de Fizi et de Mwenga depuis environ deux semaines, permet à la communauté humanitaire du Sud-Kivu d’avoir un aperçu partiel des conséquences de violences communautaires ayant affecté les populations de la région depuis le début du mois en cours. En effet, les informations recueillies par les premières missions rapides d’évaluation qui se sont rendues dans la zone, à partir du 20 mai dernier, confirment l’ampleur des vulnérabilités auxquelles font face les populations déplacées. Ces dernières continuent d’être exposées aux mauvaises condition de vie dans les villages d’accueil et dans la brousse. Une cinquantaine de villages auraient été incendiés, une dizaine de formations sanitaires pillées et détruites. Plus de 15 000 élèves du primaire et du secondaire ont interrompu les cours. Atteindre les zones durement touchées par le conflit constitue un défi majeur car la zone est enclavée. La population ne peut pas retourner à ses villages complétement détruits, craignant les représailles de milices de tous bords. La forte concentration de la population dans la zone, où l’accès à une eau potable est difficile, fait craindre le risque d’apparition de maladies d’origine hydrique.

Dans la Province du Maniema, près de 19 000 personnes déplacées ont urgemment besoin d’une assistance multisectorielle à Lubutu et Obokote (Territoire de Lubutu). Ces informations sont contenues dans les conclusions de la mission conduite par OCHA et l’ONG Fondations Nature et Humanité (FNH), du 17 au 19 mai 2019 à Lubutu. Ces personnes sont arrivées entre mars et avril 2019, fuyant des affrontements armés dans les aires de santé de Lowa (Territoire d’Ubundu, Province de la Tshopo). Ils vivent actuellement dans des fmilles d’accueil.

RÉPONSE HUMANITAIRE

Multisectoriel

Grâce au Fonds Humanitaire de la République démocratique du Congo, le Conseil Norvégien pour les Réfugiés (NRC) a débuté, le 20 mai 2019, une opération de distribution du cash en vivres, articles ménagers essentiels et abris d'urgence en faveur de 16 000 retournés. Les bénéficiaires proviennent de l’axe Centre, les Moyens et Hauts Plateaux du Groupement de Kigoma ; ils avaient fui les intercommunautaires dans les Hauts Plateaux d’Uvira, dans le Groupement de Bijombo, entre avril et août 2018. Les défis majeurs dans la mise en œuvre de ce projet ont été notamment la précarité des conditions sécuritaires et l’analyse de risques de protection dans une optique sensible aux dynamiques du conflit.

Education

Dans le cadre de son projet financé par ECHO, l’ONG Dan Church Aid (DCA) a clôturé les activités en éducation en faveur de 1 954 élèves des écoles primaires de Kazimia, Kikonde, Lweba et Bibogobogo, dans le Territoire de Fizi. En plus des activités de réhabilitation des salles de classe et des latrines, le projet a pris en charge les frais de participation de 271 élèves au test national de fin d’études primaires (TENAFEP). Dans le Territoire de Kabambare (Province du Maniema), grâce au projet Education Cannot Wait, DCA a soutenu 1 012 enfants de 16 écoles de la zone de santé de Salamabila, à participer au TENAFEP. Cette intervention est complémentaire aux activités de réhabilitation et de construction de 35 salles de classe et 15 portes de latrines. Enfin, à travers les fonds du projet Danish Emergency Relief Fund, DCA a mis en place, 69 groupes solidaires de Kilembwe, Kazimia, Bibogobogo, Nemba et Kikonde constitués de 2 729 ménages, ont été initiés aux activités génératrices de revenus à travers le petit commerce et l’artisanat. La formation a débouché sur la mise en sur pieds des caisses de crédit et des unités de transformation (moulin à manioc et presse huile de palme) au sein des écoles.

Sécurité alimentaire

Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) et son partenaire de coopération World Vision ont procédé à la deuxième phase de distribution de vivres en faveur de déplacés, retournés et vulnérables de l’axe Lubichako,Tulonge, Ngalula et Nyange, dans le Territoire de Fizi. Quelques 62 000 personnes ont bénéficié de ces 1 026 tonnes de vivres en dépit des conditions logistiques difficiles liées à la dégradation de la route et de la volatilité de la situation sécuritaire. Par ailleurs, en réponse aux besoins nés des violences intercommunautaires dans les Hauts Plateaux de Fizi en février dernier, la CARITAS Uvira, partenaire du PAM, a démarré une distribution de vivres aux populations déplacées et familles d’accueil de l’axe Fizi centre, Kananda, Misufi, Bwala et Mukera. Cette assistance cible environ 11 000 personnes déplacées et familles d’acceuil.