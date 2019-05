République démocratique du Congo - Note d’informations humanitaires pour la Province du Nord-Kivu (22 mai 2019)

FAITS SAILLANTS

• Nombre de déplacés à la hausse à Kamango, qui héberge désormais 64 000 personnes

• 500 personnes sensibilisées aux principes de l’action humanitaire à Kasindi et Mutwanga

APERÇU DE LA SITUATION

Dans la nuit du 14 au 15 mai 2019, près de 5 000 personnes se sont déplacés vers Kahondo et Ndjiapanda, deux villages à environ 7 km au nord-est de Kamango, selon la société civile locale. Ces déplacés proviennent de Kikyo, Masanza et Ndama, des villages situés à environ 13 km au sud-est Kamango, au nord-est du Territoire de Beni. Ils ont fui les affrontements entre les FARDC et les groupes armés actifs dans la région. Environ 8 000 autres personnes en provenance de Bovata et environs, qui étaient en déplacement à Kikyo, Masanza et Ndama depuis avril 2019, ont aussi suivi les autochtones dans leur mouvement vers Kahondo et Ndjiapanda. Dans l’ensemble, à peu près 13 000 personnes ont cherché refuge à Kamango, qui accueille déjà 51 000 déplacés en raison des violences qui secouent la zone depuis mars 2019. La situation sécuritaire dans les villages touchés demeure très précaire en raison de la poursuite des opérations militaires contre les positions des groupes armés. Des cas d’enlèvement de civils ont également été signalés à Kikyo, Masanza et Ndama.

Dans le Territoire de Masisi, l’ONG congolaise Action Nourriture Pour Tous Partnership Programme (ANPTPP) a rapporté au cours de la semaine, d’autres mouvements de population liés à des affrontements. Environ 5 500 personnes seraient arrivées dans la cité de Masisi, chef-lieu du territoire de Masisi, entre le 9 et le 12 mai 2019. Ces personnes ont fui les affrontements entre les groupes armés dans les Groupements de Biiri, Boabo, Banyungu et Bapfuna. Elles vivent dans des familles d’accueil. C’est depuis décembre 2018 que de nouveaux affrontements entre groupes armés et entre ceux-ci et les FARDC dans le Groupement de Bashali Mokoto et de Nyamaboko I (Territoire de Masisi) produisent des déplacements de population. Près de 5 650 personnes nouvellement déplacées, originaires de Miano dans le Groupement de Banyungu, et plusieurs autres localités des groupements de Buabo et de Biiri, seraient aussi arrivées à Nyabiondo, hebergées dans des familles d’accueil. Nyabiondo est ses alentours sont, depuis plusieurs années, une zone d’accueil de déplacés. Deux sites de déplacés, hébergeant environ 4 000 personnes, se trouvent dans la zone. L’accès humanitaire sur le tronçon Masisi-Nyabiondo reste difficile, suite aux fortes pluies qui se sont abattues sur le Territoire de Masisi dans la nuit du 25 au 26 avril 2019, faisant sortir de leurs lits les rivières Loashi, Osso et Mbitsi. Au moins 590 maisons, des églises, des écoles, des champs et autres infrastructures sociocommunautaires ont été endommagées ; des infrasctures de franchissement telles que les ponts ont été emportées par les eaux à Mbitsi. L’impact des violences dans le Territoire de Masisi est aussi perceptible dans le Territoire de Walikale voisin. L’ONG Intersos et les autorités locales ont rapporté la présence de 2 100 nouveaux déplacés à Kashebere l’éffectif des dépalcés est évalué à 17% de la population locale. Arrivés dans la zone le 25 avril 2019, la plupart de ces déplacés ont trouvé réfuge dans des familles d’accueil et le reste s’est érigé un petit site spontané à la frontière entre Walikale et Masisi. Ils sont venus du village Kyaninga suite aux combats entre les éléments des groupes armés.