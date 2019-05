République démocratique du Congo - Note d’informations humanitaires pour les provinces du Bas-Uélé, HautUélé, de l’Ituri et la Tshopo (07 mai 2019)

Ce rapport a été produit par OCHA Bunia en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il est publié par OCHA et couvre la période du 25 avril au 07 mai 2019.

FAITS SAILLANTS

Près de 12 000 personnes ont fui les incursions des présumés ADF à Tchabi.

Plus de 7 000 retournés à Sayo attendent une assistance.

Aide nutritionnelle en faveur de quelque 3 500 réfugiés sud-soudanais dans l’Ituri et le Haut-Uele.

APERÇU DE LA SITUATION

Depuis janvier 2019, la Province de l’Ituri connaît une recrudescence de cas de rougeole. La Division provinciale de la santé de l’Ituri a enregistré 3 110 cas dont 44 décès entre le 1 er janvier et le 28 avril. Un record de 329 cas et 9 décès a été enregistré dans la semaine du 22 au 26 avril, avec au moins 27 sur les 36 zones de santé affectées, soit 75% de l’étendue de la province affectée par l’épidémie. Seules trois zones de santé (Niania, Laybo et Ariwara) ont pu organiser la riposte du 18 au 22 avril, grâce à l’appui de MSF et de l’OMS. La situation de l’épidémie dans les zones de santé Angumu, Bunia et Mambasa nécessite l’organisation en urgence d’une riposte en coordination avec la Direction Provinciale de la Santé.

Selon l’ONG GAD (Great Action for Development), la région de Boga (120 km au sud de Bunia) a connu une vague des déplacés venus de Tchabi (138 km au sud-ouest de Bunia) et de Kainama (Province du Nord-Kivu) en raison des attaques du groupe armé ADF à Tchabi, du 1 er au 2 mai 2019. Environ 12 000 personnes se trouvent à Boga et autres localités environnantes. Plus de 80% des ménages déplacés vivent dans des familles d’accueil tandis que les autres occupent encore les bâtiments publics (écoles et églises). Une autre incursion a été signalée dans la nuit du 4 au 5 mai dans les localités de Mulango et Batonga. D’autres mouvements de population sont rapportés dans la région de Boga. Selon l’ONG, d’importants besoins en protection, articles ménagers, vivres ont été recensés auprès des déplacés. Par ailleurs, des sources locales ont signalé un retour timide à Tchabi et environs.

Depuis fin mars 2019, des mouvements de retour sont signalés dans la localité de Sayo (70 km au nord de Bunia) dans le Territoire de Djugu. Selon des sources locales, plus de 7 000 personnes seraient revenues de Bunia et ses périphéries ; il est aussi observé le retour des réfugiés Congolais en Ouganda ainsi que des déplacés en provenance du Territoire de Mahagi. La plupart de retournés sont hébergés dans des conditions malsaines, aggravées par la saison des pluies actuellement en cours. Certains passent la nuit dans la concession de l’église catholique, d’autres dans des salles de classe sans toitures et d’autres encore dans des espaces libres à ciel ouvert. Selon la société civile et les autorités locales, ces retournés sont confrontés à d’importants besoins, notamment en sécurité alimentaire, articles ménagers essentiels, soins de santé, nutrition, vivres, éducation, protection et eau, hygiène et assainissement. A ce jour, aucun acteur humanitaire ne s’est encore positionné pour l’assistance dans la localité. Le Rapport de diagnostique préliminaire, effectué par le RRMP du 26 au 29 avril, recommande une évaluation rapide multisectorielle. Pour rappel, c’est depuis avril 2018 que les populations de Sayo avaient fui leur milieu de provenance à la suite des activités des hommes armés.