République démocratique du Congo - Note d’information humanitaire pour les provinces du Sud-Kivu et Maniema, 1 er au 30 septembre 2021

FAITS SAILLANTS

Reprise progressive des activités humanitaires dans les régions de Fizi, Itombwe et Uvira - Violences de groupes armés et enlèvements d’agriculteurs dans la Ruzizi.

Sept tonnes de médicaments distribuées par MSF

APERÇU DE LA SITUATION

Les opérations humanitaires reprennent à Fizi, Itombwe et Uvira, malgré l’insécurité.

La zone de santé de Minembwe a retrouvé un calme relatif ces dernieres semaines, les derniers affrontements dataient de miaoût où l’armée congolaise a affronté un groupe armé. Le mois de septembre a néanmoins connu des tensions entre communautés, et entre groupe armé et forces armées congolaises. Plus au nord, dans la zone de santé d’Itombwe, on enregistre des retours de la population qui s’était déplacée suit à la reprise par l’armée congolaise de plusieurs zones et notamment dans les villages de Kamombo, Mikalati, Namara et Chakira, où les populations sont revenues début septembre.

Cette accalmie relative a notamment permis la reprise des vols UNHAS depuis mi-septembre et le retour progressif d’ONG locales et internationales.

Les violences dans la zone de santé de Ruzizi ont continué pendant le mois de septembre. En août, 11 enlèvements d’agriculteurs avaient été documentés par les acteurs de la protection. Mi-septembre, des affrontements entre l’armée congolaise et des hommes armés ont fait deux morts, sept blessés et entraîné le déplacement de plus de 2 600 p