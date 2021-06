République Démocratique du Congo - Note d’information humanitaire pour les provinces du Haut-Katanga, du Haut-Lomami, du Lualaba et du Tanganyika, 24 mai 2021

FAITS SAILLANTS

Nyunzu : environ 2 900 déplacés du site spontané de Majengo Mapia ont besoin d’une assistance multisectorielle d’urgence

16 déplacés (majoritairement des enfants) morts en espace d’un mois, dans le site de Majengo Mapia, à Nyunzu

La protection des civils continue à inquiéter au nord du Tanganyika

APERÇU DE LA SITUATION

Suivi de la situation de protection des civils dans le Tanganyika

Les activités et la présence des groupes armés en provenance des provinces du Maniema, du Sud Kivu ainsi que ceux du Tanganyika continuent d’entraver la situation sécuritaire et de protection des civils au nord de la province (territoires de Kalemie, de Kongolo et de Nyunzu). Entre les mois de mars et d’avril 2021, le monitoring de protection a rapporté 186 incidents de protection (dont des meurtres, viols et enlèvement), ayant fait 1 500 victimes. Cela porte à 497 le nombre total d’incidents de protection rapportés entre janvier et avril 2021 dont 82% ont été enregistrés dans la zone frontalière avec les deux provinces voisines du Maniema et du Sud-Kivu. Le rapport indique que 94 cas de viols, dont 37 sur mineures, ont été rapportés au cours des mois de mars et avril ; 385 enfants dont certains provenant du Maniema (données de janvier à avril 2021) sont impliqués dans les activités des groupes armés.

Par ailleurs, quelques activités de réponse découlant des évaluations de protection et multisectorielles sont en cours de réalisation dans les zones affectées. Cependant, l’insuffisance de ressources financières constitue un défi énorme afin de continuer à faire le monitoring de protection, à améliorer les mécanismes d’alerte précoce, de mettre en place des activités de prévention et d’apporter d’autres réponses aux différents besoins identifiés en faveur des personnes affectées. Selon le chef de file sectoriel de la protection, la présence opérationnelle des partenaires de protection reste faible dans les zones d’intervention. Fin avril 2021, 6 des 26 acteurs œuvrant dans le domaine de la protection (précisément dans la protection de l’enfant, GBV, monitoring de protection) sont arrivés à la fin de leur projet et ce notamment dans les territoires de Kalemie, Kabalo, Moba et Nyunzu.