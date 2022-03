République démocratique du Congo - Note d’information humanitaire pour les provinces du Haut-Katanga, du Haut-Lomami, du Lualaba et du Tanganyika, 25 février 2022

FAITS SAILLANTS

• Nyunzu : la localité de Butondo vidée de toute sa population après une attaque armée

• 2 056 cas de violences basées sur le genre rapportés dans le Tanganyika en 2021

• Le manque de financement, principale entrave de l’aide humanitaire à Kongolo

APERÇU DE LA SITUATION

Depuis le début de l’année, de nombreux cas de viol ont été enregistrés dans la Province du Tanganyika, notamment dans les localités de Kalemie, Bendera et Kabimba et leurs environs, selon les acteurs de la protection. Une dizaine des femmes ont été violées par des hommes armés, mi-janvier 2020, lors d’une incursion armée dans une localité du nord de Kalemie. L’une des victimes a succombé à ses blessures ; cinq autres survivantes ont été prises en charge par l’ONG nationale AIDES puis référées vers la Fondation Panzi pour d’autres soins ; les autres survivantes n’ont pas pu accéder aux soins en raison des problèmes liés à l’insécurité et au mauvais état des routes qui empêchent les acteurs humanitaires d’atteindre leurs localités.

Selon le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), 2 056 cas de violences sexuelles basées sur le genre ont été enregistrés en 2021 dans le Tanganyika. Les zones de santé ayant rapporté plus de cas sont Nyemba,

Nyunzu et Kalemie.

Dans le Territoire de Nyunzu, une attaque armée dans la localité de Butondo le 9 février a causé le déplacement de toute la population du village estimée à environ 3 800 personnes. Selon les acteurs de la protection, sept personnes ont été tuées lors de cette attaque. 19 civils dont 12 femmes avaient aussi été enlevés lors de cette attaque, avant d’être relâchés plus de 10 jours après. Pour l’heure, l’accès vers Butondo reste encore difficile pour les humanitaires.

Plus d’un mois après les violences qui ont éclaté dans la localité de Kabeke, dans le Territoire de Manono, qui avaient entraîné le déplacement de plus de 1 300 personnes et le pillage de plus de 20 tonnes des vivres d’une organisation humanitaire, le calme revient progressivement. Ces affrontements avaient perturbé les opérations humanitaires. Grace à cette accalmie, à la suite de l’implication des autorités locales, plus de 1 800 ménages retournés et déplacés de la localité de Mukebo ont pu finalement recevoir leur assistance.