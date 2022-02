République démocratique du Congo - Note d’information humanitaire pour les provinces du Sud-Kivu et Maniema, 29 janvier au 21 février 2022

Ce rapport a été produit par OCHA Bukavu en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il est publié par OCHA et couvre la période du 29 janvier au 21 février 2022.

FAITS SAILLANTS

Moyens-Plateaux de Fizi : déplacements de populations en continu et résurgence de tensions communautaires.

13 000 personnes déplacées après trois jours d’affrontements dans les Moyens-Plateaux d’Uvira.

Les Hauts-Plateaux d’Uvira continuent de subir des violences armées à répétition

APERÇU DE LA SITUATION

Moyens-Plateaux de Fizi : des déplacements de populations en continu et resurgence de tensions communautaires

Près de 3 000 personnes se sont déplacées le 23 janvier dernier vers Lubumba, Makobola, Mboko et Sanza, en zone de santé de Nundu en provenance de villages dans les MoyensPlateaux de Fizi et se trouvent actuellement au sein de familles d’accueil. Grâce à des dialogues intercommuntaires tenus fin janvier, un retour timide de populations a été constaté dans les villages Kakuku, Katoke, Murara, Musunga et Tubuki. En revanche, leurs portées ont été très limitées, car dans les jours suivants, le flux de personnes déplacées a continué jusqu’à atteindre plus de 10 000 personnes le 4 février.

Du côté de Bibokoboko centre, la résurgence de violents combats mi-février fait craindre de nouvelles vagues de personnes déplacées. Une vingtaine de personnes ont perdu la vie lors d’affrontements entre une coalition de groupes armés et militaires congolais. OCHA et les acteurs humanitaires continuent de suivre les évènements et de coordonner la réponse humanitaire, notamment pour les 7 500 personnes déplacées déjà présentes dans les Moyens-Plateaux de Fizi. Le 18 février, en concertation avec les humanitaires, la MONUSCO a décidé de réinstaller sa base militaire à Bibokobo-centre pour soutenir les efforts des autorités congolaises et protéger les civils.

13 000 personnes déplacées après trois jours d’affrontements dans les Moyens-Plateaux d’Uvira.

Plus au nord, les Moyens-Plateaux d’Uvira ont été secoués par de violents affrontements du 2 au 5 février entre groupes armés. Lors d’une mission d’évaluation menée par OCHA avec plusieurs partenaires humanitaires, 13 000 personnes déplacées ont été recensées, elles sont arrivées dans les quartiers périphériques de la ville d’Uvira et dans la plaine de la Ruzizi, dans les villages Kawizi et Kiliba. OCHA continue le plaidoyer et la mobilisation des partenaires pour répondre à cette crise. Quelques jours plus tôt dans les Hauts-Plateaux voisins, de nouveaux affrontements entre groupes armés dans les groupements de Bijombo et Kigoma ont eu lieu du 27 au 29 janvier dans plusieurs villages. Une partie des habitants, près de 8 000 personnes, s’est déplacée vers la ville d’Uvira et dans la plaine de la Ruzizi, ajoutant une pression supplémentaire au plus de 35 000 personnes déplacées déjà présente dans la plaine, selon la Commission Mouvements de Populations.

Les catastrophes naturelles, autre source de déplacement de populations dans le territoire d’Uvira.

Plus d’une centaine de familles se sont retrouvées sans abris suite au débordement des eaux de la rivière Kiliba dans la zone de santé de la Ruzizi. Lors d’une visite le 2 février, les équipes de Save the Children ont fait état d’une pluie diluvienne la nuit du 30 au 31 janvier accompagnée d’un vent violent entrainant un débordement des eaux de la rivière Kiliba et emportant une centaine de maisons, une formation sanitaire et une école primaire. Les familles sinistrées ont passé la nuit dans des bâtiments publics et dans dans des familles d’accueil.

Le Maniema est également touché par les catastrophes naturelles dans le territoire de Punia.

Le 10 février, la population de Kowe et ses environs dans la zone de santé de Ferekeni en territoire de Punia a été surprise par une inondation des eaux du fleuve Congo provoquée par une succession de pluies diluviennes. Les maisons, les stocks de vivres, les écoles, les champs ont été submergés par un débordement du fleuve Congo. On estime que plus de 1 000 ménages, quatre écoles, 400 champs, et trois structuressanitaires ont été affectés. Cette catastrophe touche cette zone alors qu’elle est en pleine moisson du riz, posant un risque à la disponibilité sur le marché de cet aliment largement consommé dans la région.

Persistance du choléra dans le territoire de Fizi avec trois fois plus de cas que la normale.

La zone de santé de Fizi est confrontée à une persistance de cas de choléra depuis près de quatre mois. Entre le 1er janvier et le 16 février, la zone a enregistré 408 nouveaux cas, une moyenne de 68 cas par semaine contre 25 cas habituellement.Selon la Division provinciale de la Santé du Sud-Kivu et l’OMS, cette flambée est proportionnelle au manque d’eau potable et aux faibles pratiques hygiéniques dans les aires de santé les plus affectées. Ces facteurs sont aggravés par des mouvements de populations dus à l’insécurité, à la panne sur le réseau de la Régidéso Baraka et la pollution des eaux du lac Tanganyika et des rivières suite aux inondations. Le choléra est endemique dans la province.