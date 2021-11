République démocratique du Congo - Note d’information humanitaire pour les provinces du Sud-Kivu et Maniema, 15 octobre au 15 novembre 2021

Ce rapport a été produit par OCHA Bukavu en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il est publié par OCHA et couvre la période du 15 octobre au 15 novembre 2021.

FAITS SAILLANTS

● Des milliers d’habitants ont fui Bibokoboko dans les Moyens-Plateaux de Fizi.

● Accès humanitaire restreint dans les Hauts-Plateaux de Mwenga.

APERÇU DE LA SITUATION

Des milliers d’habitants fuient Bibokoboko et ses environs suite aux violences armées dans les Moyens-Plateaux de Fizi Entre le 12 et le 14 octobre, des affrontements violents entre groupes armés ont été signalés dans plusieurs villages de la région de Bibokoboko dans les MoyensPlateaux de Fizi. Ces violences ont entraîné le déplacement de près de 15 000 personnes fuyant vers la ville de Baraka et dans ses quartiers péripheriques et dans les localités de Lweba, Lusenda et leurs environs. Suite à un renforcement de la présence militaire à Bibokoboko centre, une majorité des populations déplacées est retournée deux semaines plus tard. En revanche, toutes les personnes déplacées ne sont retournées dans leurs villages d’origine en raison de la présence de groupes armés. Une partie des personnes déplacées demeure toujours en familles d’accueil à Baraka et ses environs.

Des attaques de groupes armés freinent l’accès humanitaire dans les HautsPlateaux de Mwenga Mi-novembre, deux attaques successives de groupes armés ont eu lieu dans l’agglomeration de Mikenge, entrainant la mort de six civils et faisant huit blessés graves ; une trentaine d’habitations a été incendiée. Ces deux attaques ont ravivé les tensions dans cette agglomération, poussant trois ONG œuvrant dans la zone à relocaliser de manière préventive leurs personnels vers Bukavu et Uvira, entrainant une réduction sensible de la présence humanitaire