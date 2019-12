République démocratique du Congo : Nord Kivu - Evaluation rapide (ETT), Rapport ETT n°006, Période du 10 au 20 Septembre 2019

L’évaluation rapide de l’OIM (Emergengy tracking tool, ETT) est un outil mis en place dans le but de collecter des informations sur les mouvements importants et soudains de populations. Ces informations sont collectées dans les sites de déplacement ou les communauté hôtes, par le biais de visites sur le terrain et/ou d’entretiens téléphoniques avec des informateurs clés. Ce rapport synthétique présente les résultats des évaluations réalisées le 22 Septembre 2019 à travers des évaluations menées sur terrain dans la province du Nord Kivu.

Du 10 au 20 septembre 2019, il a été observé des déplacements de populations en provenance des villages de KANYANGOHE, BUBASHA, KIVUMA, MASHA I et II, KIYEYE, NYARUBANDE, KAUNGA, KIYEYE, HANIKA, BURAMBO, BURANGA et MAJI YA CHUNVI situé dans la chefferie de BWITO en territoire de RUTSHURU, province du NORD-KIVU. Ces populations auraient fuit suite à des affrontements opposant des groupes de présumés Mai Mai NDC Rénovés/ NDIMENDIME à la coalition APCLS/NYATURA. En grande partie, les déplacés ont trouvé refuge dans la cité de MWESO et quelques ménages se sont installés dans le site de déplacement de MWESO.