République démocratique du Congo mVAM: L’analyse de la situation sécurité alimentaire en province du Nord Kivu - # 1 Avril 2022

Tendances

Globalement, comme pour l’ensemble de la zone, les ménages pourraient subir le poids de la petite soudure d’avril-mai qui coïncide avec la croissance des cultures (haricot, maïs, etc.) et des pluies abondantes et régulières qui peuvent éventuellement perturber les moyens d’existence (échanges commerciaux, approvisionnement).

• Les deux territoires de la plaine, Uvira et Fizi, sont les plus touchés avec 94% et 69% de ménages souffrant de la faim sévère, respectivement.

• Cette observation est confirmée par les autres indicateurs, notamment la proportion de ménages ne prenant qu’un seul repas par jour (45% et 71%), recourant à des stratégies d’urgence sur leurs moyens d’existence (75% et 66%), et utilisant des stratégies d’adaptation sévères sur leur consommation alimentaire (76% et 58%) ;

• Malgré ces « sacrifices » pour la survie, les ménages de ces deux territoires ont aussi des proportions préoccupantes de ménages avec une consommation alimentaire « pauvre », respectivement 37% et 35%;

• Seul le territoire de Kabambare a une proportion plus élevée des ménages ayant une consommation alimentaire « pauvre », soit 54% ;

• Le territoire de Kasongo continuerait probablement de présenter un tableau alimentaire relativement bon tandis que la situation de la ville de Bukavu conforte les tendances observées telles que la situation alimentaire serait relativement meilleure en milieux urbains qu’en milieux ruraux.