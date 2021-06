République Démocratique du Congo Mise à jour sur la sécurité alimentaire : Récoltes incertaines en saison B au nord-est et centre-est dans un contexte de crises multiformes, Juin 2021 à janvier 2022

MESSAGES CLÉS

• Le mois de juin marque le début des principales récoltes pour la saison B dans le nord-est et centre-est de la RDC.

On s’attend à une production agricole inférieure à la normale du fait des effets conjugués des conflits et catastrophes naturelles marqués par des fortes inondations le long du lac Tanganyika et ses affluents, des effets des restrictions en lien avec la pandémie de COVID19 et par moindre mesure, de l’éruption du volcan Nyiragongo au Nord-Kivu.

• Avec l’état de siège décrété dans les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu et le déploiement de la présidence à l’est de la RDC, on s’attend à des opérations militaires de grande ampleur contre les groupes armés. Ces opérations militaires qui vont exacerber les mouvements des populations dans la zone, continueront à perturber les conditions de vie des populations déjà meurtries par des années de conflits. Selon OCHA, la RDC héberge actuellement 5,2 millions des personnes déplacées et 2,2 millions des retournées dont 64% se trouvent dans les deux provinces précitées.

• La situation épidémiologique de la COVD-19 en RDC continue de se détériorer avec une augmentation des cas infectés, notamment avec la présence des variants Beta et Delta. Selon le ministère de la Santé publique, la RDC fait face à une troisième vague de contamination et s’engage au renforcement des mesures de restrictions pour tous.

• En observant les crises multiformes dans un contexte de récoltes inférieures à la normale, et malgré la relative accalmie observée dans certaines zones de conflits (Tanganyika et Kasaï), certaines régions du pays resteront en phase de crise (Phase 3 de l’IPC). En revanche, le centre-est et sud-est, avec des territoires ayant connu une campagne agricole complète seront en situation de stress (Phase 2 de L’IPC). Les zones du nord seront en phase minimale (Phase 1 de l’IPC).