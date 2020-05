République Démocratique du Congo : Mise à jour de la sécurité alimentaire - Avril 2020

Perturbations dans l’accès alimentaire des ménages pauvres en lien avec COVID-19

MESSAGES CLÉS :

• Comme les autres pays, la République Démocratique du Congo (RDC) est touchée par la pandémie du COVID 19. En date du 29 Avril, 500 cas ont été testés positifs et 31 décès et 65 guéris enregistrés à travers le pays. La situation ne cesse de se détériorer et le nombre des personnes infectées continue d'augmenter. Face à cette situation, le gouvernement a pris des mesures drastiques afin d’éviter une contamination à grande échelle. Les frontières ont été fermées et quatre villes ont été mises en isolement. Ces mesures ont des effets sur la sécurité alimentaire, en particulier sur la disponibilité et l'accès aux alimentaires.

• La période de mai à septembre 2020 inclut la soudure de la saison B et le début des travaux de semis pour la grande saison A dans la partie Est de la RDC. La limitation des mouvements des populations notamment ceux des fermiers pourraient empêcher la conduite des travaux d’entretien de la saison agricole en cours et la préparation de terrain pour la prochaine saison agricole A. Cette situation pourrait être préjudiciable aux disponibilités des produits locaux et favoriserait l’accroissement des importations pour combler les gaps éventuels.

• A l’annonce des mesures de restrictions en rapport à la lutte contre le COVID-19, les commerçants ont créé de la rétention des stocks et spéculé sur les prix. Cette variation atypique en fin mars comparée à celle du début du même mois reste importante. Etant donnée que les facteurs aggravants étaient plus spéculatifs et non liés à une baisse probable des disponibilités, nous observons une tendance à la baisse du prix de principales céréales notamment le riz importé et le maïs sur les quelques marchés suivis, en ce début du mois d’avril.