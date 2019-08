République Démocratique du Congo : Mise à jour de la sécurité alimentaire - Août 2019

Début précoce de la période de soudure dans les régions Nord-est et Centre-est de la RDC

MESSAGES CLÉS :

• A cause des récoltes estimées inférieurs à la moyenne observée en fin de la dernière campagne agricole 2018-2019, le mois d’août 2019 marque le début de la période de soudure qui s’annonce précoce dans les parties Nordest et Sud-est, et septembre pour le Sud-est. Cette période charnière marque aussi le démarrage de la saison A durant lesquelles les disponibilités alimentaires se verront de plus en plus réduites sur les marchés locaux. On s’attend à une situation encore plus difficile au pic de la soudure en octobre et novembre 2019.

• L’escalade de violence des groupes armés dans les provinces du Sud-Kivu (Uvira, Mwenga, Kabambare), du Nord-Kivu (Beni, Rutshuru, Masisi) et de l’Ituri (Djugu et Mahagi) durant la période allant de mars à juin 2019 a occasionné des nouveaux déplacements des populations.

En Ituri, plus de 360.000 personnes sont déplacées entre mai et juin 2019, selon OCHA. Cette situation intermittente dans la zone ne pourrait favoriser une reprise agricole normale dans ces localités dépendant essentiellement de l’agriculture.

• L’expansion de la Maladie à Virus Ebola (MVE) au-delà des premiers foyers de Beni et Butembo créée déjà des inquiétudes pour les provinces et pays voisins. Des cas confirmés de MVE ont été signalés dans la ville de Goma (4) et dans la province du Sud-Kivu (1) en territoire de Mwenga. Cette situation vient durcir les procédures administratives d’immigration de la part des pays voisins (Rwanda et Burundi), préjudiciables aux milliers des journaliers qui franchissent les frontières pour des échanges transfrontaliers.