République démocratique du Congo : le CICR ouvre un bureau à Kalémie

Kalemie (CICR) – A partir de ce mercredi 16 mai 2018, un bureau du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est officiellement ouvert dans la ville de Kalémie, située dans la province du Tanganyika, dans le sud-est de la République démocratique du Congo (RDC).

La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de Monsieur Peter Maurer, Président du CICR, en visite en RDC. « Nous voulons, comme ailleurs en RDC, être au plus proche des communautés vulnérables afin d'amener une réponse humanitaire appropriée aux familles touchées par les violences», a déclaré Monsieur Peter Maurer.

En 2013, le CICR s'est redéployé dans le Tanganyika avec l'ouverture d'un bureau à Manono. Aujourd'hui, les équipes CICR portent assistance à des dizaines de milliers de personnes affectées par les violences au travers notamment de la réhabilitation de centres de santé et de prise en charge médicale dans des lieux difficile d'accès et de la distribution d'articles de ménages, de nourriture et de semences à des personnes déplacées et retournées.

À Kalémie, le CICR va renforcer sa présence dans la province en poursuivant ses programmes d'assistance. L'organisation humanitaire se concentrera également sur la visite des personnes privées de liberté, sur la sensibilisation au respect du droit international humanitaire et sur la réunification des familles séparées par les violences.

Le CICR est une organisation exclusivement humanitaire, impartiale, neutre et indépendante, qui a pour mission de porter assistance aux personnes touchées par les conflits armés ou d'autres situations de violence, mettant tout en œuvre pour améliorer leur sort et préserver leur dignité. Il s'efforce en outre de prévenir la souffrance par la promotion et le renforcement du droit et des principes humanitaires universels.

Informations complémentaires :

Ouattara Moussa, CICR / Lubumbashi, tél. : + 243 82 5653 534

Pedram Yazdi, CICR / Kinshasa, tél. : + 243 817008536

ou sur notre site : www.cicr.org