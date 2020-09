République Démocratique du Congo Key Message Update : Reprise timide de la saison culturale A du fait de la faible disponibilité en intrants agricoles à l’Est, septembre 2020

Messages clés

La situation épidémiologique du COVID-19 en RDC se stabilise actuellement avec une courbe épidémiologique en baisse. Cependant, on observe une expansion de la pandémie dans les nouvelles provinces. Actuellement 20 provinces sur les 26 que compte le pays sont touchées par COVID-19. Aussi, la faible couverture des tests quotidiens, soit seulement 900 tests pour une population de plus de 100 millions exposera le pays dans une flambée de contamination tant que les statuts ne seront pas connus d’avance – cela pourrait conduire à de nouvelles restrictions.

Malgré l’ouverture des frontières avec certains pays de la région, comme le Rwanda et l’Ouganda, excepté le Burundi, les conditions de traversée restent préoccupantes et constituent un défi pour la quasi-totalité des petits commerçants du secteur informel qui sont obligés de se constituer en association afin de procéder aux achats groupés. Dans ce contexte, on pourrait s’attendre dans un proche futur, à une réduction du volume des transactions, inferieur à la normale, et préjudiciable aux revenus de ces acteurs informels.

En ce mois de reprise de la saison culturale A, dans le nord-est et centre-est du pays, qui fait suite à une saison B précédente moins performante, les ménages agricoles, grâce aux conditions agro climatiques annoncées normales, ont entamé le semis des principaux vivriers, comme le maïs, le haricot et l’arachide. Avec les difficultés d’accès aux intrants en provenance des pays voisins, comme les semences et les pesticides, en lien avec les restrictions de COVID-19 et l’insécurité, on pourrait s’attendre en fin de saison à des récoltes encore inférieures à la normale qui réduiraient les disponibilités sur les marchés locaux dans la période des récoltes entre janvier et mars.

Depuis juillet 2020, à la suite des efforts du gouvernement dans les négociations avec les groupes armés, on note une relative accalmie dans certaines zones de l’Ituri et du Tanganyika à travers le cantonnement de miliciens CODECO, la démobilisation des FRPI et le retour d’environ 194 000 personnes en territoires de Mahagi et Djugu en Ituri alors que la province de Tanganyika compte environ 122 640 retournées en fin août selon OCHA. Cette situation favorisera une reprise des activités agricoles pour des nombreux ménages qui pourront profiter de la période actuelle de semis des vivriers, avec des intrants trouvés localement.