République Démocratique du Congo : Key Message Update - Inondations dévastatrices avec pronostic des récoltes incertaines dans le Centre-est, janvier 2020

Les inondations généralisées dans la majeure partie du Centre-est ont significativement perturbé le cycle cultural de la saison agricole A pour les principaux vivriers notamment le maïs et l’arachide. Ainsi, les récoltes sont attendues inférieures à la normale du fait des pertes occasionnées par ces inondations. Cette situation aura des effets négatifs sur les disponibilités locales et pourrait précipiter le pic de soudure en début mars au lieu d’avril habituellement.

La recrudescence de la mosaïque du manioc dans 5 zones de santé (Katende, muetshu, Lubunga et Benatshiadi) dans le territoire de Dimbelenge et Mutoto dans le territoire de Demba au Kasaï Central, pourrait contribuer à une crise alimentaire sans precedent dans cette zone déficitaire dans la mesure où le manioc constitue l’aliment de substitution au maïs dont l’accès devient de plus en plus limité du fait des variations atypiques de prix observées depuis le dernier trimestre de 2019.