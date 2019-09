République Démocratique du Congo : Key Message Update - Flambée de prix de la farine de maïs au Sud-est dans un contexte de déficit régional, septembre 2019

Le cycle de violence qui se poursuit dans l’Ituri pourrait ralentir le retour des ménages déplacés durant cette période cruciale de semaille pour les activités agricoles notamment dans les territoires de Djugu et Irumu. On pourrait s’attendre en fin de saison à des récoltes très en dessous de la moyenne qui conduiraient à la détérioration de la consommation alimentaire des ménages de cette zone qui compte près de 360 000 personnes déplacées depuis mai 2019.

La présence d’environ 45 000 réfugiés sud soudanais soit près de 9 000 ménages à Biringi, Merry et Doruma, investis dans l’agriculture avec l’appui de UNHCR et partenaires, dans les territoires de Aru et Faradje, respectivement dans l’Ituri et le Haut-Uele, devra à moyen terme, constituer un atout majeur dans l’approvisionnement de cette zone en denrées alimentaires de base, notamment le riz, le haricot, le manioc et le maïs. On pourrait s’attendre à une disponibilité atypique dans cette zone déficitaire du fait de cette présence.