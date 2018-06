République Démocratique du Congo : Key Message Update - Début de récoltes vertes des principaux vivriers dans le Nord-est et le Centre-est, Mai 2018

Messages clés

La saison agricole B dans les parties Nord-est et Centre-est de la RDC se prête à la récolte des principaux vivriers notamment le maïs, l’arachide et le haricot. Les prédictions sur les anomalies cumulées des précipitations se sont bien manifestées dans les provinces de l’Est du pays (Tanganyika, Sud-Kivu et Nord Kivu) à travers les inondations, les éboulements et la destruction des infrastructures routières par endroits. On pourrait s’attendre à une production agricole en dessous de la normale dans ces zones affectées.

Dans l’ex-Katanga, la hausse habituelle de prix des produits de base, notamment la farine de maïs, vécue chaque premier trimestre de l’année a été évitée cette année 2018 grâce aux flux importants et continus des stocks importés de la Zambie couvrant en plus des besoins du Katanga, ceux de la région des Kasaï. Cette situation met en difficulté les producteurs locaux, contraints de baisser leur prix à cause des flux transfrontaliers alors qu’ils profitent généralement de cette période pour mieux écouler leurs productions.