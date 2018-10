République Démocratique du Congo : Key Message Update - Début de la saison culturale A dans un contexte de reprise des hostilités dans la zone Centre-est, octobre 2018

Messages clés

Les récoltes de deux dernières saisons agricoles dans le nord-est et centre-est du pays ont été inférieures à la normale suite à l'abandon des cultures du fait la situation d’insécurité créée par la résurgence des groupes armés dans les provinces de Maniema, l’Ituri et le sud Kivu, avec près de 122 000 nouveaux déplacés et des aléas climatiques. Cette situation a occasionné une période de soudure précoce avec des faibles approvisionnements des marchés locaux.

La riposte contre la Maladie à Virus d’Ebola (MVE) se poursuit dans les provinces du Nord Kivu et de l’Ituri. Depuis son apparition le 1er aout 2018. On compte au 29 septembre, 159 cas identifiés dont 127 cas confirmés et 32 cas probables. L’impact de cette épidémie sur la sécurité alimentaire reste modéré en ce moment et pourrait prendre de l’ampleur dans les mois à venir si cette situation perdure.

Selon une enquête récente du Programme Alimentaire Mondial (PAM) en aout 2018, il est rapporté que 70 pourcent de ménages déplacés, retournés et familles d'accueil dans la région de Beni, province du Nord Kivu connaissent une faim sévère et modérée. Au fur et à mesure que la période de soudure va évoluer, on pourrait s’attendre à des situations de plus en plus difficiles et préoccupantes de ces personnes qui devront ainsi dépendre de l’assistance alimentaire.

Selon les prévisions de la NOAA, le retour des pluies commencera en septembre dans le Centre de la RDC, en octobre dans la majeure partie de l’ex province du Katanga et en novembre dans le Sud-est de la province du Haut-Katanga. Ces prévisions devront permettre aux ménages agricoles de bien caller leurs activités de semis et on note une faible corrélation avec l’El Nino, avec une fréquence plus élevée de précipitations inférieures à la moyenne dans les parties les plus méridionales de l’ex Katanga et dans certaines parties du centre de la RDC.