République Démocratique du Congo Key Message Update : Conditions agro climatiques favorables mais un démarrage de la saison B perturbé par les conflits

Messages clés

Le démarrage de la saison B dans les zones nord-est et centre-est du pays, favorisé par une pluviométrie annoncée normale entre mars et mai 2021, s’est fait à son temps. On assite au semis des principaux vivriers notamment le maïs, l’arachide, et le haricot pendant que la zone sud-est unimodale entame les récoltes de l’année, qui continuerons à être inférieures à la normale, du fait des conflits dans les bassins de production du nord-est du Haut Katanga.

On observe une augmentation de 101 % du nombre de cas de COVID-19 depuis 3 mois selon les chiffres du ministère de la Santé, situation à laquelle s’ajoute la maladie à virus Ebola réapparue au Nord-Kivu, avec 11 cas enregistrés et 4 décès. Cette situation demeure préoccupante pour la RDC et on pourrait s’attendre à nouveau à des effets négatifs sur l’économie des ménages du fait du renforcement probable des mesures de restrictions actuelles en RDC comme dans les pays voisins.

L’escalade de violence en cours dans les provinces de l’est a occasionné des nouveaux mouvements de population en pleine période de démarrage de la saison B. Selon OCHA, en ce mois de mars, 11 000 ménages du territoire d’Irumu se sont déplacés dans les localités du Nord-Kivu fuyant les exactions des opérations militaires en cours. Cette situation présage des conditions difficiles pour ces déplacés qui ne pourront participer aux activités agricoles de la saison en cours et ne pourront prétendre aux prochaines récoltes. Ils dépendront des achats au marché et des travaux journaliers pour accéder à la nourriture.

Pendant la période de projection qui inclut la petite soudure dans le nord-est et le centre-est du pays, après une saison agricole A moins performante, les zones les plus affectées par le conflit ou les inondations resteront en Crise (Phase 3 de l’IPC) notamment l’Ituri, le Sud-Kivu, le Nord-Kivu, le Tanganyika et le sud du Kasaï. Les provinces de Lomami, Sankuru, Kasaï oriental, ex-Katanga qui sont des zones post conflits vont demeurer en stress (Phase 2 de l’IPC) alors que le Haut-Uele, Bas-Uélé, Tshopo, relativement calme, seront en situation minimale (Phase 1 de l’IPC).