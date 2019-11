République Démocratique du Congo : Key Message Update - Bon démarrage de la saison agricole favorisée par des précipitations normales à l’Est du pays, November 2019

Key Messages

Les précipitations normales au début de la saison agricole dans une grande partie de la zone Est du pays ont permis un démarrage effectif de la saison agricole A 2019-20 avec le semis des principaux vivriers comme le maïs, l’arachide et le haricot terminé en ce début de novembre 2019. Cependant, dans le Sud- est, on assiste à des retards des pluies depuis octobre 2019, préjudiciables à une bonne conduite du cycle cultural, particulièrement pour le maïs.

Les nouvelles offensives des FARDC contre les groupes armés locaux et les ADF dans et autour du territoire de Beni, province de l’Ituri, ont provoqué des nouveaux mouvements des populations. Selon la société civile locale, des milliers de familles en provenance de Beni, province du Nord-Kivu affluent vers les localités avoisinantes. Ce mouvement est observé depuis début novembre en cours dans les localités de Oicha, Mbau, Mayi moya et Eringeti, ce qui présage d’un pronostic des faibles récoltes en fin de la saison agricole.

Une flambée atypique de prix de la farine de maïs observée depuis le mois de juillet 2019 dans la plupart des marchés de l’Est (Lubumbashi, Kananga, Tshikapa et Mbujimayi) pourrait limiter l’accès des ménages à cette denrée de base, au pic de la soudure dans ces zones aux multiples défis. Cette situation s’explique en partie, par la persistance de l’interdiction des importations de la Zambie pour cette denrée spécifique et pourrait influer sur les disponibilités dans ces zones.

La situation de la sécurité alimentaire reste à surveiller dans la première moitié de la période de scenario (octobre 2019 à janvier 2020), qui alterne le pic de la soudure en novembre et le début des récoltes en décembre 2019, notamment dans le Nord-est et Centre-est du pays (Sankuru, Maniema, l’ex Katanga et Aru) où on s’attendrait à une amélioration de la consommation alimentaire et une évolution vers le Stress (Phase 2 de l’IPC) tandis que le Tanganyika, le Kasaï, le Nord Kivu et une partie de l’Ituri resteront en situation de Crise (Phase 3 de l’IPC).