République démocratique du Congo : Ituri - Évaluation rapide (ETT) - Rapport ETT n°017, Période du 29 au 31 Mars 2020

L’évaluation rapide de l’OIM (Emergengy tracking tool, ETT) est un outil mis en place dans le but de collecter des informations sur les mouvements importants et soudains de populations. Ces informations sont collectées dans les sites de déplacement ou les communautés hôtes, par le biais de visites sur le terrain et d’entretiens avec des informateurs clés. Ce rapport synthétique présente les résultats des évaluations réalisées du 29 au 31 Mars 2020 à travers des entretienstéléphoniquesavec les informateurs clés.

Des inondations causées par de fortes pluies entre le 22 et 28 mars 2020 ont occasionné des mouvements de populations dans le groupement MULIMI, précisément dans les villages de BUSHABANZA 1, BUSHABANZA 2, SHELE, SHIMBI et dans les quartiers de KABALO « centre » Q.LUKUNDULA, KALANGWA, SOUS-RÉGION, Q. ARABES en territoire de KABALO. Les populations sinistrées se seraient refugiées à KABALO « centre » dans des quartiers tels que KAKUJI HOLO et CAMP SNCC, au niveau des écoles (EP. MUKULU MOHONDA et Institut KASO CITE) et des églises notamment l’EGLISE TABERNACLE ainsi que dans des familles d'accueil. Dans le même ordre, en territoire de KONGOLO, les intempéries ont engendrés une crue et des destructions le long du fleuve Congo qui ont affectés les quartiers SNCC, KALUME SOKO et REGIDESO. Les populations affectées de ces quartiers se sont éparpillées dans les avenues KANGOY, KANDOLO et SHITE en majorité.