République démocratique du Congo : Ituri - Évaluation rapide (ETT) - Rapport ETT n°010, Période du 04 au 13 novembre 2019

L’évaluation rapide de l’OIM (Emergengy tracking tool, ETT) est un outil mis en place dans le but de collecter des informations sur les mouvements importants et soudains de populations. Ces informations sont collectées dans les sites de déplacement et dans les communauté hôtes, par le biais de visites sur le terrain et d’entretiens avec des informateurs clés. Ce rapport synthétique présente les résultats des évaluations réalisées du 13 au 16 Novembre 2019 à travers des évaluations sur terrain dans le territoire de IRUMU en province de l’ITURI.

Entre la fin du mois d’Octobre et le début du mois de Novembre 2019, il a été rapporté d’intenses combats opposants les forces armées de la république démocratique du Congo (FARDC) et les troupes rebelles de ADF NALU dans la province du NORD KIVU sur l’axe MBAUOICHA-ERINGETI. Ces combats seraient le résultat du lancement de nouvelles opérations visant à neutraliser le groupe rebelle ADF NALU. Ces nouvelles opérations auraient engendrés des représailles du groupe rebelle sur des populations civiles ainsi que des déplacements préventifs. C’est dans ce contexte que des ménages de OICHA, MAYI YA MOTO, ERINGETI, KOKOLA, TSANITSANI, KALUNGUTA, TINGWE, MBAU, LESSE, MAVIVI, BOITENE et NGADI se sont enfuis vers la localité de NDALIA dans le territoire de IRUMU en province de l’ITURI