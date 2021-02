République démocratique du Congo: iMMAP/DFS COVID-19 Situation Analysis, Période Décembre 2020

Points essentiels

● Aperçu épidémiologique: Depuis le début de la pandémie en mars 2020, la République Démocratique du Congo a enregistré un total de 17 848 personnes (et 1 cas probable non confirmé) contaminées par le virus de COVID-19. Parmi elles, on dénombre 591 personnes décédées. En décembre 2020, le pays est toujours dans la phase 3 de l'épidémie (des flambées localisées commencent à fusionner, un ou plusieurs cas ou décès surviennent en dehors de la transmission connue, plusieurs générations dans les chaînes de transmission, des cas sont détectés parmi les cas de maladie respiratoire aiguë sévère), et ce depuis le 19 mai 2020 (AU 15/12/2020, AU 19/05/2020, AU 12/05/2020). Sur les 26 provinces du pays, 22 sont touchées par le virus. Kinshasa reste le foyer principal de l’épidémie avec 78,78% (14 061) des cas, suivie du Nord-Kivu avec 6,9% (1232 cas) des cas et du Kongo-Central avec 5,4% (975 cas) des cas. Le pays a effectué à ce jour 97 776 tests (Gouvernement de RDC 31/12/2020).

● Mesures d’endiguement et de prévention: Le premier cas de COVID-19 en République Démocratique du Congo a été identifié le 10 mars 2020 à Kinshasa : un individu de nationalité congolaise en provenance de la France. Le Ministre de la Santé a déclaré officiellement l’épidémie le jour même et a annoncé une série de mesures nationales pour lutter contre l'épidémie du COVID-19. Le risque d’une résurgence est présent et se matérialise par l’augmentation du nombre de cas enregistrés depuis le début du mois d’octobre 2020, avec une hausse notable au milieu du mois de décembre. Face à cette situation, le gouvernement a imposé, à partir du 18 décembre, un couvre-feu à l’ensemble de la population. Depuis le début de la riposte à ce jour, le gouvernement travaille avec l’appui de l’OMS et d’autres partenaires à l'amélioration de ses capacités de surveillance et de la prise en charge de l'épidémie.

● Économie: Les mesures gouvernementales prises en République Démocratique du Congo en réponse à la COVID-19 affectent l’économie à plusieurs niveaux. L’impact de la crise sur l’emploi et le revenu des ménages a aggravé la situation économique du pays, qui fait partie des plus pauvres au monde (classé 179 ème sur 189 pays selon l’IDH de 2018). Près de 77% de la population congolaise vit en dessous du seuil de pauvreté international de 1,90 US$ par jour. De plus, l’inflation a augmenté de façon continue depuis le début de la crise sanitaire et jusqu’en novembre, mais s’est stabilisée en décembre. Le taux de change s’est également stabilisé après de fortes hausses en août puis en octobre. En revanche, le couvre-feu imposé à partir du 18 décembre 2020 pour lutter contre la seconde vague de propagation du COVID-19 est un frein aux activités économiques et pourrait donc entraîner une aggravation de la crise économique.